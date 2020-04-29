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29 апреля 2020 года 17:45
Перенос расчетов по фьючерсам WTI убережет от убытков, хотя изменение правил игры всегда негативно - эксперты
Решение "Московской биржи" перенести экспирацию ближайших российских фьючерсов на американские нефтяные контракты WTI с конца второй декады мая на конец апреля убережет участников рынка от возможных убытков и избавит нефтяной рынок от лишних потрясений в условиях общемировой нестабильности, полагают опрошенные "Интерфаксом" эксперты российских инвесткомпаний и банков. Генеральный директор компании "Открытие брокер" Владимир Крекотень полагает, что любое изменение правил работы - это не очень хорошо, но надо понимать, что в ситуации неготовности инфраструктуры к торговле по отрицательным ценам торговать таким инструментом крайне рискованно. Если контракт опустится на отрицательную территорию, управлять этим риском для неподготовленного инвестора станет невозможно. Хуже всего это может сказаться на покупателях опционов. "Мосбиржа" технически не готова к торгам с отрицательными ценами, но с этим надо как-то работать и жить, это не может быть однозначно негативным фактором. Произошедшие неделю назад события на CME стали шоком не только для российского рынка, но и для большей части мировой финансовой индустрии. Участники рынка, конечно, имеют разные мнения относительно решения "Мосбиржи" сократить обращение фьючерсов CL-5.20, особенно те, кто имеет прямой доступ на американские биржи. В целом ни участникам торгов, ни клиентам ничего не мешает заключать сделки со следующей серией этого контракта уже сейчас, констатирует Крекотень. По словам аналитика по товарным рынкам компании "Открытие брокер" Оксаны Лукичевой, отрицательные цены в день истечения майского контракта WTI сложились в силу невозможности осуществить поставку по фьючерсу в терминалы хранилища Кушинг. Хранилища оказались полностью забронированы, свободных мощностей там не осталось. При этом надо учитывать, что наиболее неподготовленным оказался ETF-фонд USO, который торговался на спотовую цену нефти, то есть в основе стоимости его акций лежало много истекающих контрактов на нефть WTI. После понесенных убытков ETF-фонд USO изменил стратегию, по сути, изменил свою сущность: в основу своих акций фонд стал закладывать не только ближайшие контракты на нефть WTI, но также включил контракты на нефть Brent и некоторые нефтепродукты. Более того, фонд больше не сосредотачивается на ближайших контрактах, а разбивает вложения по времени истечения, вплоть до нескольких лет. Если посмотреть на разбивку объемов позиций и открытый интерес на CME, то можно отметить, что в настоящее время увеличивается количество вхождения инвесторов в дальние нефтяные контракты, вплоть до декабря 2025 года. Поэтому вероятность отрицательных цен на нефть при истечении июньского контракта на нефть WTI теперь мала. Фундаментально рынок нефти также будет поддержан снижением объемов предложения, хотя краткосрочно это вряд ли окажет влияние на стоимость нефти. В ближайшие месяцы ожидаем динамику цен на контракт сорта WTI в пределах $15-20 за баррель, осенью возможен переход в диапазон $25-30 за баррель, отметила Лукичева. Перенос исполнения фьючерсов на более ранние сроки - это отказ от будущих рисков, сказал "Интерфаксу" гендиректор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Сейчас исполнение контрактов в России сопряжено с исполнением контрактов в США. Смещение же даты на более раннюю не даст повториться событиям 20 апреля, когда "Московская биржа" (MOEX: MOEX) оказалась заложником отвесного падения контрактов на NYMEX в момент их исполнения. "Неготовность работы "Мосбиржи" с отрицательными котировками рациональна. Биржа не должна превращаться в букмекерскую контору. Все-таки она является площадкой для обмена активами и для их ценообразования. Отрицательные цены - это цены, не отражающие экономику коммерческих сделок, это сугубо спекулятивное проявление", - сказал Хохрин. "Вообще, "Московская биржа" подает хороший пример быстрой реакции на резкие скачки цен. Да, ужесточение риск-менеджмента способно привести к меньшим оборотам и комиссиям. Но оно же будет поддерживать фондовый и товарный рынки в состоянии большей стабильности", - заключил он. По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, основная проблема заключается не в том, есть или нет у "Мосбиржи" техническая возможность проводить торги фьючерсными контрактами по отрицательной стоимости, а в высоких рисках такой торговли. Это обусловлено тем, что фьючерсные контракты на нефть на "Мосбирже" являются только расчетными. В то же время на CME данный фьючерс является поставочным, то есть, купив его по $10, в случае падения стоимости контракта до минус $100 на дату экспирации вам продавец поставляет реальную нефть и еще доплачивает $100 за каждый купленный вами баррель, пояснил эксперт. Поэтому, по оценке Бабина, решение "Мосбиржи" призвано ограничить риски всех участников торгов, в том числе брокеров, а также самой биржи, так как ситуация на нефтяном рынке остается крайне нестабильной. Пострадать от этого решения могут держатели опционов на майский фьючерс Light Sweet Crude Oil (CL-5.20), так как стоимость этих опционов (особенно со страйками, находящимися далеко от рыночной цены) упала и продолжит снижаться из-за "временнОго распада", то есть уменьшения цены (премии) опциона по мере приближения даты экспирации. Однако количество открытых позиций по данным инструментам незначительное. Конечно, за оставшиеся две недели ситуация на рынке нефти может улучшиться, и тогда ближайшие фьючерсы на WTI не уйдут в зону отрицательной стоимости. Также после коллапса апрельских фьючерсов трейдеры CME наверняка сократили длинные позиции во избежание больших убытков в случае повторения данной ситуации, а сама торговая площадка предприняла меры, чтобы смягчить последствия подобных ситуаций. Однако пока рынок нефти остается крайне нестабильным из-за переизбытка предложения и затоваривания нефтехранилищ на фоне падения глобального спроса, вызванного пандемией. Стартующая в мае новая сделка ОПЕК+ не сможет быстро убрать этот дисбаланс, тем более его полностью нивелировать, пока не начнется восстановление экономики, а следовательно, и спроса на нефть, считает эксперт "БКС брокера". По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, поставочный июньский фьючерс на WTI экспирируется на CME 19 мая, и повторения истории с отрицательной ценой перед и в день экспирации исключать нельзя, что связано с заполненными хранилищами в Кушинге - если новый прирост в запасах будет аналогичным прошлым неделям апреля, то свободное место в хранилищах закончится до конца мая. Всем сейчас ясно, что соглашение ОПЕК++ никак не исправит сложившуюся ситуацию к середине мая, так как реанимировать спрос в кратчайшие сроки просто невозможно, учитывая сохранение в ряде стран карантинных мер и несущего последствия этого "локдауна" бизнеса, полагает Крылова. Тема с нехваткой хранилищ (по данным аналитической фирмы Kpler, мировые нефтехранилища на суше уже были заполнены на 85% на прошлой неделе) остается ключевой на рынке. Восстановление спроса ожидается более медленные темпами, даже при условии начала снятия карантинных ограничений в ряде стран, а сокращения добычи ОПЕК+ будет недостаточно. Нефть в этой связи остается под давлением. Диапазон на ближайшие две недели по Brent можно оценить в $20-25 за баррель, с рисками ухода под нижнюю границу при ухудшении конъюнктуры. По нефти WTI коридор составит $10-15 за баррель, с рисками скатывания в отрицательную зону при приближении экспирации, считает представитель Промсвязьбанка. По словам трейдера одной из ведущих российских инвесткомпаний, пожелавшего остаться неназванным, "Мосбиржа", судя по всему, не намерена работать с отрицательными ценами. Со временем биржа может поменять специфику и правила расчетов, разберется с "возможными" исками по недавним убыткам игроков, настроит риск-менеджмент, и тогда нефтяные фьючерсы будут торговаться без подобных эксцессов. В случае с более ранним исполнением фьючерсов у игроков могут быть некоторые убытки, однако в контрактах прописывается ссылка на базис (физическую нефть), и это уберегает рынки и контрагентов от потрясений, связанных с расчетами. Так, при взаиморасчетах существуют различные оговорки, позволяющие, например, увеличить срок окончательных расчетов. Но они обычно не превышают 5-10 рабочих дней. В противном случае контрагенты обращаются в суд. На Западе пока правила для расчетов остались прежними, CME ничего не меняла, отмечает трейдер. По оценке собеседника "Интерфакса", в перспективе мая средняя цена нефти Brent, скорее всего, останется в широком коридоре с верхней границей $33 за баррель, а учитывая опыт прошлой недели, можно надеяться, что обойдется без новых потрясений. Как сообщалось, "Московская биржа" перенесла дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года. Дата исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil также переносится - с 14 мая на 29 апреля 2020 года. По сообщению "Мосбиржи", решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.
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