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29 апреля 2020 года 17:24

ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings

ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings в силу ожидаемого негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые результаты компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения IQVIA Holdings отчиталась за первый квартал - выручка возросла на 2,6% г/г до $2,75 млрд и на $10 млн превзошла прогнозы, чистая прибыль составила $82 млн (+41,4% г/г), при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,50 вровень с усредненными ожиданиями, отмечается в комментарии "ФИНАМа".

"Компания озвучила обновленные с понижением из-за пандемии прогнозы по выручке на 2020 год в диапазоне $10,6-10,925 млрд, а по прибыли на акцию - в диапазоне $5,75-6,10. Существенный пересмотр прогнозов IQVIA в сторону понижения заставляет насторожиться - недоступность 80% объектов, где проводятся имеющие отношение к бизнесу компании клинические испытания, из-за карантинных мер и запретов на пересечение границ чревата серьезным уроном для финансовых результатов во втором квартале, при этом часть объектов может оставаться недоступной и в третьем квартале. Кроме того, компания сообщила об отмене крупного контракта", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Citigroup Inc


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