Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне восстанавливающейся нефти

Москва. 29 апреля. Доллар и евро несколько ускорили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне восстанавливающихся цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,89 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,59 копейки - до 76,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 30 апреля на 88,12 копейки, до 73,6894 руб./$1, и опустил курс евро на 72,61 копейки, до 80,0488 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил повышение к доллару и евро на дневных торгах. Поддержку его котировкам оказывает положительная динамика цен на нефть, высокий спрос на ОФЗ в ходе традиционных первичных аукционов, проводимых Минфином, а также продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на 1 п.п., до 0-0,25% годовых.

Вслед за этим ФРС запустила программу выкупа активов на $700 млрд, а спустя неделю объявила, что вообще не будет ограничивать ее объем. Кроме того, центробанк ввел ряд новых кредитных программ с целью бесперебойного обеспечения бизнеса денежными средствами.

Цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду к 15:00 МСК на 14,91% - до $14,18 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени увеличилась на 3,86% - $21,25 за баррель.

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того, как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти.

Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже нуля.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года на общую сумму 61 млрд 311 млн рублей при спросе 65 млрд 660 млн рублей. Выручка от аукциона составила 62 млрд 89 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 100,8408% от номинала, что соответствует доходности 5,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0386% от номинала, что соответствует доходности 5,91% годовых

ЦБ РФ 27 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 24 апреля продал валюту на 20,5 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,6 млрд рублей (-10,4% по сравнению с предыдущим днем). 22 апреля объем продажи валюты составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%. 21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.

Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 100,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 5,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 6,06% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 6,13% годовых.