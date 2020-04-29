Цены на хлоркалий упали до минимумов с 2007г., контракт с Китаем может быть подписан со снижением на $60/т - ВТБ Капитал

Контрактная цена на хлоркалий для Китая может снизиться до $230/т, если переговоры завершатся в ближайшие недели, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Это на $60/т ниже уровня предыдущих договоров.

В начале апреля "ВТБ Капитал" прогнозировал, что контракты с Китаем на этот год могут быть подписаны по цене $250/т.

"Чем дольше рынок хлоркалия ждет вакцину (заключения китайского контракта), тем сильнее ослабевает его иммунитет: спотовые цены упали с начала года на 24%, до $215/т (MOP cfr Brazil), минимума с I квартала 2007 года", - поясняют аналитики ухудшение прогноза.

Потребление хлоркалия в Китае упало из-за ограничений, связанных со вспышкой коронавируса, в то время как запасы остались на высоком уровне. Объем импорта в I квартале составил 2,1 млн тонн, снизившись на 30% к аналогичному периоду 2019 года.

Спрос в остальных регионах также слабый, а Индия, второй после Китая контрактный рынок, сократила субсидии на закупку хлоркалия в этом году на 9%.

Тем не менее, цена на уровне $230/т все равно позволит большинству производителей хлоркалия показать рентабельность по EBITDA выше 30%, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время аналитики рекомендуют инвесторам воздержаться от вложений в сектор до публикации компаниями отчетов за I квартал.

Китайский контракт традиционно задает минимальный уровень цен на мировом рынке хлоркалия. Предыдущие контракты с Китаем были заключены по цене $290 за тонну CFR и действовали по июнь 2019 года.

Китай потребляет 20% мирового объема хлоркалия, являясь при этом его нетто-импортером (в 2019 году импорт составил 8,5 млн тонн). Основные потребители внутри страны при этом находятся в провинции Хубэй и вблизи нее. Снижение потребления хлоркалия на фоне эпидемии, хоть и пришлось на низкий сезон, в совокупности с логистическими трудностями привело к сохранению портовых запасов на высоком уровне и задержкам с заключением нового контракта.