Настроения на рынке нефти в целом благоприятные - ИК "Велес Капитал"

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом благоприятные, поэтому даже отчет Минэнерго может рассматриваться лишь с позитивной точки зрения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.