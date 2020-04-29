Рынок акций РФ утром продолжил подъем вслед за нефтью и Европой

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадкам на ожиданиях смягчения карантинных мер и в преддверии итогов заседания Федрезерва США, а также на фоне отскакивающей вверх нефти (Brent превысила $21 за баррель).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2642,71 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1129,18 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар упал до 73,75 рубля (-0,4 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%).

Прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 г. оказалась на уровне ранних оценок концерна - 1203 млрд рублей. Прибыль в IV квартале составила 154,601 млрд рублей, ранее концерн оценивал показатель на уровне 154,327 млрд рублей.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Выручка ММК в I квартале по МСФО составила $1,71 млрд, сократившись на 0,7% к предыдущему кварталу. Средний прогноз выручки аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял $1,753 млрд. Чистая прибыль ММК за прошлый квартал составила $131 млн.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Мосбиржи" продолжают расти в цене, обновляя вершины с ноября 2017 года, за счет роста оборотов на торговой площадке в последние недели. Кроме того, "Мосбиржа" является наименее пострадавшей компанией от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Наоборот, режим самоизоляции привел к тому, что многие частные инвесторы получили больше времени на совершение торговых операций.

Мировые фондовые биржи продолжают попытки роста, но есть ощущение, что все главные биржевые активы залегли в боковик. Для новых сильных движений нужны новые драйверы, а их пока нет. При этом новости о снятии карантинных мер и возобновлении работы предприятий уже не приводят к существенному всплеску оптимизма. По-прежнему вызывает удивление сильная динамика акций "нефтянки", которая почему-то игнорирует низкие цены на нефть и призрачные перспективы их восстановления хотя бы до $40 за баррель Brent. Списать это на девальвацию рубля нельзя: сейчас нефть стоит менее 2 тыс. руб. за баррель, в то время как в начале года она превышала 4 тыс. руб. При этом при нынешних ценах продажа нефти, скорее всего, убыточна для многих месторождений с учетом затрат на разведку, бурение, транспортировку и налоги. Поэтому рекомендуется осторожно подходить к покупке акций нефтяных компаний, учитывая риски падения котировок нефти накануне экспирации фьючерса Brent.

Если с 12 мая режим самоизоляции в России будет ослабевать, это позитивно отразится на рубле, поскольку повысится спрос на валюту со стороны оживления бизнеса экспортеров. Поддержка для доллара располагается в районе чуть ниже 73 руб./$1, и не стоит ждать ее пробития. Во-первых, впереди длинные майские праздники и традиционное падение деловой активности между ними, усиленное режимом самоизоляции. Во-вторых, дешевый рубль не выгоден бюджету, и, скорее всего, ЦБ РФ снизит объем интервенций при подходе к поддержке, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в течение дня ожидается большой поток событий, способных заметно повлиять на готовность инвесторов к принятию риска, включая первую оценку ВВП США за первый квартал (15:30 МСК, ожидается сокращение на 4,0% год к году) и еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти (17:30 МСК). В 21:00 МСК будет объявлено решение ФРС США по базовой процентной ставке (выступление Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК).

Кроме того, ожидается большой поток корпоративной отчетности, до открытия торгов в США отчетность планируют опубликовать не менее 20 компаний из индексного списка S&P 500, включая General Electric (SPB: GE), Boeing, Mastercard. Негативное влияние ограничительных мер на финансовую устойчивость государств нашло отражение во внеплановом снижении суверенного рейтинга Италии международным рейтинговым агентством Fitсh до уровня "BBB-" (нижняя ступень инвестиционного уровня), отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в течение дня "быки" столкнутся со множеством рисков.

Фьючерсы на Brent и WTI в среду восстанавливаются и находятся выше уровней $20 и $13 соответственно, что обеспечено как технической коррекцией, так и приближением мая. Отчет Американского института нефти показал скачок запасов "черного золота" в США на прошлой неделе на 10 млн баррелей, аналогичных данных ожидают и от Минэнерго США. Позитивом тут может быть разве что замедление темпов роста запасов после их повышения на 15 млн баррелей неделей ранее.

Индексы МосБиржи и РТС стремятся подняться в район апрельских максимумов (2713 и 1170 пунктов). В течение сессии "быков" будут поджидать многочисленные риски, исходящие из квартальных данных и прогнозов российских и зарубежных компаний, а также макроэкономической статистики (в особенности о ВВП США). Краткосрочная техническая картина на рынке РФ при этом сместилась в сторону более позитивной, считает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, масштабные количественные программы от ведущих центральных банков уже начинают влиять на рискованные активы. Соответственно, высокодоходный российский рынок становится целью международного капитала. Американский рынок постепенно осознает, что никакого быстрого выхода из коронавирусного шока не будет. Результаты компаний за I квартал это еще не "дно", а самое неприятное инвесторы узнают по итогам II квартала. В среду ФРС объявит решение по ставке - каких-либо новых решений по денежной политике не ожидается, но регулятор может подтвердить свою приверженность мягкой политике в течение неопределенно долгого периода. Инвесторы в Азии предпочли игнорировать свежий прогноз от агентства Moody's, который предполагает снижение экономик G20 в текущем году на 5,8%.

Нефть получила призрачные надежды на то, что хранилища заполняются не столь быстрыми темпами, а смягчение карантинного режима в Европе и США постепенно улучшит ситуацию со спросом. В частности, о небольших послаблениях в США объявили штаты Огайо, Пенсильвания и Вашингтон. На этом фоне интересным оказался отчет отраслевого института API: на неделе до 24 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,98 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей, а резервы дистиллятов повысились на 5,5 млн баррелей. Опрос S&P Global (SPB: SPGI) Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей, а дистиллятов - на 4,3 млн баррелей. Новый торговый день для нефти начался с ожиданий смягчения мер ограничений из-за COVID-19 и надежд на более раннюю балансировку рынка, что поддержит подъем российских индексов утром в среду, считает Кочетков.

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,8%) в ожидании итогов заседания ФРС.

Двухдневное заседание ФРС должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, ставка останется неизменной, а глава регулятора попытается заверить инвесторов и общественность в том, что Федрезерв продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

Нефть в среду дорожает после резких колебаний на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе. Цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $21,05 за баррель (+2,9% и +2,4% во вторник), июньская цена WTI - $14,01 за баррель (+13,5% и -3,4% накануне).

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае. В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+22,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+14,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,3% и +7,7% "префы"), ГДР TCS (+2,9%).

Подешевели акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,8%), акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,7%, до 1,014 рубля).

Совет директоров "МОЭСК" рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2019 год в размере 0,02546 руб. на акцию, сообщила компания (объем выплат - 1,24 млрд руб.). Ранее "МОЭСК" направила акционерам 2,06 млрд руб. по итогам работы за 9 месяцев 2019 года, что составляет 0,0423 рубля на акцию. Между тем, по итогам 2018 года акционеры "МОЭСК" утвердили выплату дивидендов в размере 0,059 руб. на акцию, всего объем выплат составил 2,87 млрд руб. Таким образом, рост дивидендных выплат МОЭСК за 2019 год составил менее 15%, тогда как чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году увеличилась на 63,4%, до 6,6 млрд руб., а по МСФО - на 23%, до 8,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,001 млрд рублей (из них 2,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).