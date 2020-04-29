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"БКС Глобал Маркетс" позитивно оценивает финансовые результаты ГК "Пионер" по итогам 2019г, но ожидает сохранения давления на облигации девелоперов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", облигации ГК "Пионер" привлекательны для толерантных к риску инвесторов. Выпуски Пионера торгуются с доходностью выше 12%, что предполагает премию 350-400 б.п. к выпускам ПИК-2пбо, ЛСР-1P-2, а также Эталон-1Р-2. Премия, на взгляд аналитиков, выглядит завышенной, учитывая разницу в кредитных рейтингах национальных агентств на уровне лишь 1-2 ступени.

"Мы ожидаем, что на фоне остановки строительных работ в Москве с 13 апреля и отсутствия определенности по поводу их возобновления облигации девелоперов останутся под давлением в ближайшее время. Вместе с тем анонсированные меры (в т.ч. субсидирование ипотеки, выкуп квартир государством, кредитование в госбанках) окажут поддержку кредитоспособности девелоперов", - резюмируют эксперты.

ГК "Пионер" опубликовала финансовые результаты по итогам 2019 г., отразившие рекордный рост финансовых показателей. Выручка ГК "Пионер" по итогам 2019 г. выросла на 65,3% г/г до RUB 40 млрд в основном благодаря росту поступлений от реализации жилой недвижимости на 86,8% до RUB 33,9 млрд. По итогам 2019 г. группа ввела в эксплуатацию 104 тыс. кв. м. жилой недвижимости, что в 2,4 раза превышает показатель 2018 г. (44 тыс. кв. м.). EBITDA по итогам 2019 г. почти утроилась г/г и составила RUB 11,4 млрд. Рентабельность по EBITDA достигла 28,5% против 17,9% годом раннее. Чистая прибыль составила RUB 7,6 млрд против RUB 2,1 млрд в 2018 г. Операционный денежный поток снизился на 23,7% до RUB 5 млрд в связи с изменениями в оборотном капитале. Вместе с тем капзатраты повысились на 13% до RUB 3,6 млрд, что привело к снижению FCF на 60% г/г до RUB 1,3 млрд. Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 2019 г. в размере RUB 530 млн, что не несет рисков ухудшения кредитного качества, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Совокупный долг компании возрос на 116% с RUB 8 млрд до RUB 17,3 млрд на фоне роста объема обеспеченных кредитов и облигационных выпусков, - указывают эксперты инвесткомпании. - Порядка 60% долга (RUB 10,3 млрд) приходится на обеспеченные банковские займы, 34% или RUB 5,9 млрд - на облигации. Вместе с тем средства по договорам с дольщиками составляют RUB 20,2 млрд. Отметим, что 23% долга (RUB 4 млрд в рублевом эквиваленте) номинировано в USD в результате инвестиций в американский проект и выкупа доли партнера в компании Astoria West Sponsor LLC за RUB 1,2 млрд. Краткосрочный долг составляет 31%, однако он полностью покрыт запасом денежных средств. Несмотря на существенное увеличение долга, рост EBITDA позволил Пионеру даже несколько снизить соотношение Чистый долг/EBITDA до 0,7х против 0,8х на начало года".