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29 апреля 2020 года 11:10
Размер дивидендов Энел Россия в 2021-2022 гг. может быть пересмотрен в меньшую сторону - Уралсиб
Размер дивидендов "Энел Россия" в 2021-2022 гг. может быть пересмотрен в меньшую сторону, поскольку в компании признают заметное негативное влияние на результаты вследствие сокращения экономической активности, и пока нет ясности относительно сроков ее восстановления, сообщается в обзоре Уралсиба. "Энел Россия" во вторник первой из генерирующих компаний опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. "Их сложно экстраполировать на остальные компании сектора в силу специфики данного конкретного эмитента. Кроме того, пик режима самоизоляции с вытекающим из него сокращением спроса на электроэнергию придется на 2 квартал". - отмечает аналитик Уралсиба Надежда боженко. Выручка "Энел Россия" сократилась в отчетном периоде на 36,9% (здесь и далее – год к году) - до 12,1 млрд руб., в то время как выработка упала на 49% (скорректированная на результаты Рефтинской ГРЭС, которая была продана в 4 кв. 2019 г., снижение составило бы лишь 0,6%). В частности, выручка от продажи электроэнергии снизилась на 43,5% - до 7,0 млрд руб., выручка от продажи мощности (при поддержке индексации КОМ) – на 26,5% (до 4,5 млрд руб.), а доходы от продажи тепловой энергии и прочие доходы – на 16,7% (до 1,1 млрд руб.) Операционные расходы упали на 35,5% - до 9,7 млрд руб., в основном за счет сокращения затрат на топливо (минус 37,0%) как следствие снижения выработки, а также постоянных затрат благодаря пересмотру резервов и части обязательств по расходам на персонал, относящихся к Рефтинской ГРЭС. Тем не менее, за счет снижения маржи в расчете на одну единицу проданной энергии (негативное влияние оказал и рост тарифов на газ) ЕBITDA уменьшилась на 37,2% - до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль упала более чем вдвое - до 1,5 млрд руб., в частности, из-за сокращения финансовых доходов как результат бухгалтерской переоценки части кредиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,085 руб./акция (3 млрд руб. суммарно), что укладывается в рамки стратегии на 2020–2022 гг. Как сообщил менеджмент во время телеконференции, окончательное решение по размеру дивидендов остается за акционерами, и в компании допускают, что оно может измениться. Собрание акционеров, на котором пройдет голосование по этому вопросу, назначено на 19 июня. "На этой неделе уже был прецедент, когда акционеры одной металлургической компании не одобрили рекомендованные советом директоров дивиденды, и компании пришлось скорректировать их в сторону понижения. Мы расцениваем вероятность подобного развития событий как низкую, поскольку контрольный пакет акций "Энел Россия" принадлежит Enel Holding B.V. (56,4%). В то же время размер дивидендов в 2021–2022 гг. может быть пересмотрен в меньшую сторону, поскольку в компании признают заметное негативное влияние на результаты вследствие сокращения экономической активности, и пока нет ясности относительно сроков ее восстановления. Впрочем, пока собираемость платежей не выходит за рамки исторических уровней. По ценам вчерашнего закрытия дивидендная доходность составит порядка 9,2%". - пишет Н. Боженко. Совокупный долг в 1 кв. вырос на 21,9% - до 18,7 млрд руб. Причиной стало наращивание оборотного капитала, в частности, выплата 4,1 млрд руб. НДС, начисленного в связи с продажей Рефтинской ГРЭС. Денежный поток от операционной деятельности составил 3,3 млрд руб., капитальные затраты – 2,5 млрд руб., на 10,4% ниже уровня годичной давности. Чистый долг за период фактически удвоился, достигнув 8,2 млрд руб., тем не менее, показатель Чистый долг/EBITDA составляет довольно умеренные 0,6 против 0,3 на конец года. "В течение года соотношение будет неизбежно расти за счет выпадения из EBITDA показателей Рефтинской ГРЭС, однако мы не ожидаем, что к концу года оно превысит 1,0. Компания сообщила, что уже приобрела основное оборудование для ближайших проектов, также обеспечено финансирование для двух ветропарков. "Энел Россия" располагает неиспользованными кредитными линиями на 132,2 млрд руб., что значительно превышает потребности в рефинансировании в ближайшие годы", - отмечает специалист Уралсиба.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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