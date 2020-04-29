Локальные игроки, вероятно, выступят основными покупателями на аукционах Минфина - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" считает, что локальные игроки, вероятно, выступят основными покупателями на аукционах Минфина в среду, сообщается в обзоре компании.

ОФЗ торговались во вторник в "боковике" и на закрытии снизились в доходности на 1-3 б.п., констатирует аналитик компании Семен Гавриленко.

Минфин на аукционах в среду предложит госбумаги с погашением в октябре 2024 г. и октябре 2027 г.

"Оба выпуска нельзя назвать ликвидными, учитывая объемы в обращении (всего 37 млрд руб. и 106 млрд руб.), поэтому локальные игроки, вероятно, выступят основными покупателями. Мы считаем, что к концу недели длинные бумаги покажут более сильную динамику, поскольку на этот раз рынок рассчитывал на размещение ОФЗ более чем на 10 лет на аукционах Минфина. Кредитные спреды в высококачественных корпоративных выпусках возвращаются в область 90120 б.п. к ОФЗ – в таком диапазоне торговались во вторник некоторые выпуски, а именно 6-летние облигации ВЭБ и 3-летние бонды МТС", - указывает С. Гавриленко.