Аукцион Минфина в среду вызовет интерес со стороны инвесторов - ITI Capital

Аналитики ITI Capital полагают, что аукцион Минфина в среду вызовет интерес со стороны инвесторов, сообщается в обзоре компании.

Минфин в среду проведет размещение двух "классических" серий ОФЗ короткой и среднесрочной дюрации, таким образом, остановившись на консервативной стратегии. В качестве лотов выбраны выпуски 25084 (погашение в октябре 2023 г.) и 26232 (погашение в октябре 2027 г.) в объемах остатков, доступных для размещения (363,2 млрд руб. и 343,9 млрд руб. соответственно).

"С начала года краткосрочные гособлигации на первичном рынке предлагались лишь дважды. С учетом технического фактора поддержки в виде скорого (27.05.2020) погашения серии 26214 в объеме 232 млрд руб. мы ожидаем хорошего спроса на аукционе. Среднесрочный выпуск 26232 последний раз доразмещался 12 февраля 2020 г. При переспросе в 1,7 раза объем размещения составил 63,5 млрд руб. Мы также предполагаем, что аукцион вызовет интерес со стороны инвесторов", отмечают в ITI Capital.