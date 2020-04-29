Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне заметно дорожающей нефти

Москва. 29 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,79 руб./$1 (-35,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,05 руб./EUR1 (-15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,15 копейки к уровню закрытия вторника, до 76,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 78,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 72,49 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне заметно дорожающей нефти. Цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду к 10:01 МСК почти на 14% - до $14,03 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени увеличилась на 3,7% - $21,22 за баррель.

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти.

Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Инвесторы также находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на процентный пункт, до 0-0,25% годовых.

Вслед за этим, ФРС запустила программу выкупа активов на $700 млрд, а спустя неделю объявила, что вообще не будет ограничивать ее объем. Кроме того, Центробанк ввел ряд новых кредитных программ с целью бесперебойного обеспечения бизнеса денежными средствами.