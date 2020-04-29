Потенциал роста цен ОФЗ будет реализовываться в конце мая-начале июня - Промсвязьбанк

Потенциал роста цен ОФЗ будет реализовываться в конце мая-начале июня, ближе к заседанию ЦБ РФ, говорится комментарии Промсвязьбанка.

Ожидания постепенного снятия ограничений из-за коронавируса в крупных странах способствовали восстановлению спроса на локальные облигации развивающихся стран, констатирует специалист банка Дмитрий Монастыршин. Во вторник доходность 10-летних гособлигаций в местной валюте ЮАР снизилась на 13 б.п. - до 10,77% годовых, Нигерии - на 29 б.п. (10,83%), Бразилии - на 47 б.п. (8,21%), Мексики - на 3 б.п. (до 6,84%).

Российские облигаций во вторник торговались без существенных ценовых изменений. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,06% годовых. На ближнем и среднем участках кривой снижение доходности ОФЗ составило до 2 б.п. "Мы ожидаем, что потенциал роста цен ОФЗ будет реализовываться в конце мая-начале июня (ближе к заседанию ЦБ РФ), на котором может быть принято решение по снижению ключевой ставки до 5,0%", - пишет Д. Монастыршин.

Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению ОФЗ 25084 (погашение 4 октября 2023 г.) и 26232 (погашение 6 октября 2027 г.). "Ожидаем, что суммарный объем продажи новых бумаг составит около 80-100 млрд руб. Размещение, скорее всего, будет проходить без премии к вторичному рынку", - отмечает аналитик Промсвязьбанка.