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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов - Промсвязьбанк
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29 апреля 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в среду на фоне восходящей динамики внешних рынков попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов, говорится в комметарии Промсвязьбанка. "В то же время во второй половине дня могут возобладать негативные тенденции, после чего вероятно коррекционное движение. Также стоит отметить влияние на сантимент публикации финансовых результатов "Новатэка" и, вероятно, "Газпрома" по итогам первого квартала и 2019 года соответственно. Из корпоративных событий также отметим финрезультаты ММК и "Магнита", - отмечает гланвый аналитик банка Роман Антонов.
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29 апреля 2020 года 16:45
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит - "ВТБ Капитал"
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Рынки не ожидают существенных изменений в политике ФРС по итогам завершающегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:21
(добавлены 3-4-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 7% - до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена аналитиками с "покупать" до "держать". "Накануне "Энел Россия" первой из... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:04
Цены на хлоркалий упали до минимумов с 2007г., контракт с Китаем может быть подписан со снижением на $60/т - ВТБ Капитал
Контрактная цена на хлоркалий для Китая может снизиться до $230/т, если переговоры завершатся в ближайшие недели, считают аналитики "ВТБ Капитала". Это на $60/т ниже уровня предыдущих договоров. В начале апреля "ВТБ Капитал" прогнозировал, что контракты с Китаем на этот год могут быть... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:44
юньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом благоприятные,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:30
Москва. 29 апреля. Доллар и евро несколько ускорили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне восстанавливающихся цен на нефть. читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:16
ехническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:54
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 196 тыс. рублей до 215 тыс. рублей за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:32
Мировые фондовые рынки продолжают подъем на фоне замедления темпов распространения пандемии в ЕС и США, что подогревает ожидания скорейшего смягчения заградительных социально-экономических барьеров, а также за счет ожиданий сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечает эксперт по... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:10
Аналитики Райффайзенбанка, ссылаясь на выступление во вторник главы ЦБ РФ в Госдуме, выражают уверенность в готовности регулятора сильно снизить ставку, говорится в обзоре банка. Интерес экспертов привлекли следующие заявления в выступлении главы ЦБ РФ в Госдуме, прежде всего касающихся... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:40
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск в обстановке стабильной, но низкой доходности по государственным облигациям, обширного налогово-бюджетного стимулирования и все более неоднородной ситуации в корпоративном секторе США, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:17
Рост стоимости золота на фоне падения остальных товарных и фондовых рынков сохраняет за акциями ПАО "Полюс" качество защитного инструмента, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании с учетом этого сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса". "Игроки... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:48
Стабилизация рынка нефти и продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят рублю оставаться ниже отметки 75 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Российские активы утром подрастают вслед за нефтью и прочими рисковыми инструментами. Рубль прибавляет 0,5% и торгуется... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:19
Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные... читать дальше
.29 апреля 2020 года 11:57
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадкам на ожиданиях смягчения карантинных мер и в преддверии итогов заседания Федрезерва США, а также на фоне отскакивающей вверх нефти (Brent превысила $21 за баррель). читать дальше
.29 апреля 2020 года 11:53
(добавлен второй абзац) "БКС Глобал Маркетс" позитивно оценивает финансовые результаты ГК "Пионер" по итогам 2019г, но ожидает сохранения давления на облигации девелоперов, сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", облигации ГК "Пионер" привлекательны для... читать дальше
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