Индекс Мосбиржи попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в среду на фоне восходящей динамики внешних рынков попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов, говорится в комметарии Промсвязьбанка.

"В то же время во второй половине дня могут возобладать негативные тенденции, после чего вероятно коррекционное движение. Также стоит отметить влияние на сантимент публикации финансовых результатов "Новатэка" и, вероятно, "Газпрома" по итогам первого квартала и 2019 года соответственно. Из корпоративных событий также отметим финрезультаты ММК и "Магнита", - отмечает гланвый аналитик банка Роман Антонов.