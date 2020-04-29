Утренние прогнозы: индексы выйдут в "плюс"

По мнению аналитиков, среда на рынке акций начнется с роста, но сильных движений не будет.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра среды складывается позитивный. После вечерний просадки американские фьючерсы вновь в "плюсе", прибавляя более процента, чуть выше 23 долларов за баррель торгуется и нефть. Это говорит о том, что откроемся мы ростом в районе полупроцента. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Но пока складывается впечатление, что все главные биржевые активы "залегли в боковик". Для новых сильных движений нужны новые драйверы, а их пока нет. При этом новости о снятии карантинных мер и возобновлении работы предприятий уже не приводят к существенному всплеску оптимизма".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,7-1,1%, в районе 2630-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 2650 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в среду на фоне восходящей динамики внешних рынков попытается закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2650 пунктов"

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения мировых настроений в том числе на нефтяных площадках, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы торговались преимущественно в "плюсе", нефть также дорожала. От ФРС не ждут сюрприза, но заверения в долгосрочности текущей политики будет позитивом для рынков. Российские индексы могут продолжить рост на старте дня за счёт позитивной динамики в нефти".