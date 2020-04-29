WTI растет на 14%, Brent - 4%

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть продолжают резкие скачки.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Инвесторы оценивали финансовую отчетность ряда американских компаний, а также планы некоторых штатов по снятию карантинных мер.

О постепенной отмене мер объявили, в частности, Огайо и Вашингтон, пишет MarketWatch. Штат Вашингтон с 5 мая смягчит ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе.

В то же время директор Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во вторник предостерёг власти против преждевременного ослабления ограниченных мер, отметив, что оно "может вернуть нас туда же, где бы были несколько недель назад".

Тем временем во вторник началось двухдневное заседание ФРС, которое должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезевра Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, он попытается заверить инвесторов и общественность в том, что регулятор продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией на нефтяном рынке. Во вторник стоимость июньского фьючерса на нефть WTI снизилась на 3,4% после падения на 25% накануне на фоне сообщения United States Oil Fund о намерении продать июньские контракты.

"Нынешнее расхождение между фондовым и нефтяным рынком возможно связано с перспективами принятия центральными банками новых стимулирующих мер, после того как Банк Японии вчера отменил лимит на выкуп гособлигаций, и в преддверии заседаний ФРС, которое стартует сегодня, и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который соберется в четверг", - отметил главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch.

Стоимость акций крупных технологических компаний во вторник снизилась в преддверии публикации их отчетности за первый квартал. Бумаги Alphabet (SPB: GOOG) Inc. подешевели на 3%. Уже после закрытия торгов компания отчиталась о росте выручки в январе-марте на 13% - до $41,1 млрд.

Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) опустились на 2,5%, Amazon.com (SPB: AMZN) - на 2,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,6%. Компания планируют опубликовать финансовую отчетность позже на этой неделе.

Цена акций 3M подскочила на 2,6%, после того как компания, производящая товары широкого потребления, включая респираторы, отчиталась о превысивших прогнозы аналитиков чистой прибыли и выручке по итогам первого квартала. Чистая прибыль 3M в январе-марте выросла до $1,29 млрд, или $2,22 в расчете на акцию, с $891 млн, или $1,51 на акцию, годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 2,7% - до $8,08 млрд. Однако компания отозвала прогноз на 2020 год из-за неопределенности, связанной с пандемией.

Капитализация PepsiCo Inc. (SPB: PEP) увеличивается на 1,4%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале текущего года и отозвал годовой прогноз в связи с неопределенностью из-за пандемии коронавируса.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 0,9%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний отчиталась о получении чистого убытка в первом квартале на фоне пандемии, а также сообщила о снижении планов приемки самолетов Boeing-737 MAX в текущем году. Southwest Airlines также объявила о размещении на бирже 55 млн обычных акций и облигаций объемом $1 млрд.

Стоимость производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar (SPB: CAT) снизилась на 0,2%. Компания отчиталась о превысившей прогнозы прибыли в первом квартале 2020 года, однако выручка оказалась хуже, чем ожидалось.

Капитализация United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. уменьшилась на 6%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в первом квартале сократила скорректированную прибыль до уровня, который оказался ниже ожиданий экспертов. Компания объявила о приостановке обратного выкупа акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 32,23 пункта (0,13%) - до 24101,55 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 15,09 пункта (0,52%), составив 2863,39 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 122,43 пункта (1,4%) - до 8607,73 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в среду, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:32 мск вырос на 0,18%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,02%.

Стоимость нефтяных CNOOC и PetroChina на торгах в Гонконге растет на 1,9% и 3,3% соответственно.

Акции оператора казино Galaxy Entertainment дешевеют на 1,4%.

Южнокорейский KOSPI к 08:29 мск прибавил 0,75%.

Акции производителя смартфонов и полупроводников Samsung Electronics дешевеют на 0,2%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале до 4,88 трлн южнокорейских вон ($3,99 млрд) с 5,04 трлн вон годом ранее. Выручка выросла примерно на 5,6% - до 55,33 трлн вон. Как отмечает MarketWatch, Samsung выиграла от роста спроса на чипы на фоне перехода людей по всему миру на удаленную работу в условиях пандемии.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск вырос на 1,12%.

Котировки Westpac Banking поднялись на 3,9%. Накануне банк сообщил, что в первом полугодии ожидает списаний в размере 2,24 млрд австралийских долларов ($1,45 млрд) до вычета налогов. Размер списаний из-за последствий вспышки коронавируса составляет около 1,6 млрд австралийских долларов.

Другие крупные австралийские банки также прибавили в стоимости. Цена акций National Australia Bank выросла на 5,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 3,4%.

Стоимость ведущей горнодобывающей компании BHP увеличилась на 1,9%, нефтепроизводителя Woodside - на 5,8%.

В среду ожидается брифинг председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам второго дня заседания американского регулятора. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, однако считают, что глава ФРС попытается заверить инвесторов в том, что Федрезерв контролирует ситуацию в условиях кризиса, отмечает MarketWatch.

Тем временем рост потребительских цен в Австралии в первом квартале ускорился до 2,2% в годовом выражении против 1,8% в предыдущем квартале, свидетельствуют данные статистического бюро страны. Темпы годовой инфляции в январе-марте были максимальными с четвертого квартала 2014 года, что отражает последствия лесных пожаров и вспышки коронавируса, пишет Trading Economics. Цены на продукты питания выросли на максимальные за последние пять с половиной лет 3,2%.

Квартальные темпы инфляции замедлились до 0,3% с 0,7% в четвертом квартале 2019 года. Аналитики прогнозировали ускорение годовой инфляции до 2% и замедление квартальной до 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в Южной Корее в марте вырос на 7,1% в годовом выражении по сравнению с 11,3% в феврале. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,9%, пишет Trading Economics. Промпроизводство увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3,8% в месячном выражении в феврале.

В то же время, розничные продажи в стране в марте упали на 8% в годовом выражении по сравнению со снижением на 2,4% месяцем ранее. Месячное падение розничных продаж в марте сократилось до 1% против 6% в феврале.

Цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил в среду к 7:15 МСК почти на 14% ($1,70) - до $14,04 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана, в частности, с действиями ETF, которые последовательно сокращают свои позиции в июньских фьючерсах. Никто из инвесторов не хочет оставаться с ближайшими контрактами на руках, так как по мере приближения к экспирации цены могут вновь упасть ниже $0.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК среды составляет $21,30 за баррель, что на 4,1% ($0,84) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия1" предположил, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти. "Буквально сегодня видели информацию что в странах Центральной и Западной Европы есть позитивные ростки прироста спроса. Если там на АЗС падение спроса составляло до 70%, то сегодня видим снижение этого показателя до 60-65% по некоторым странам", - сообщил он.

Продолжается восстановление спроса на нефть в Китае.

На этом фоне цена нефти WTI с поставкой в конце года во вторник была $27-28.

В то же время рынок пока не ощущает заметного снижения предложения сырья со стороны производителей.