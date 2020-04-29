Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут сохранить плавную позитивную динамику

Москва. 29 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут сохранить плавное движение вверх благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов апрельского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник; вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает в среду утром почти на 0,9%. Инвесторы оценивали финансовую отчетность ряда американских компаний, а также планы некоторых штатов по снятию карантинных мер. О постепенной отмене мер объявили, в частности, Огайо и Вашингтон, пишет MarketWatch. Штат Вашингтон с 5 мая смягчит ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе. В то же время директор Национального института изучения аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во вторник предостерег власти против преждевременного ослабления ограниченных мер, отметив, что оно "может вернуть нас туда же, где бы были несколько недель назад".

Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, которое должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезевра Джерома Пауэлла. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, однако считают, что глава ФРС попытается заверить инвесторов в том, что Федрезерв контролирует ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией на нефтяном рынке. Во вторник стоимость июньского фьючерса на нефть WTI снизилась на 3,4% после падения на 25% накануне на фоне сообщения United States Oil Fund о намерении продать июньские контракты.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы США. Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:32 мск вырос на 0,18%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,02%. Южнокорейский KOSPI к 08:29 мск прибавил 0,75%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск вырос на 1,12%.

В свою очередь цены на нефть продолжают резкие скачки на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи подскочил в среду к 9:20 МСК на 9,16% - до $13,47 за баррель. Во вторник в ходе сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти. Волатильность на рынке сейчас связана с действиями ETF, которые сокращают свои позиции в июньских фьючерсах.

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК среды составила $20,95 за баррель, что на 2,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1" предположил, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти. "Буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Западной Европы есть позитивные ростки прироста спроса. Если там на АЗС падение спроса составляло до 70%, то сегодня видим снижение этого показателя до 60-65% по некоторым странам", - сообщил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,393 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,24 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 апреля вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 676,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+1,6%), "МТС-001P-12" (+0,94%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,88%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-10" (-1,18%), "МТС-001P-06" (-0,25%) и "РЖД-23" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 9,92% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-250R номинальным объемом 3 млрд рублей на 297,463 млн рублей. Облигации гасятся в апреле 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ГК "Автодор" полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-27 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона составила 4% годовых, купоны годовые. Облигации были размещены по закрытой подписке.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-06 объемом 3 млрд рублей в размере 7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 7,12% годовых. Сбор заявок прошел 28 апреля. Техразмещение запланировано на 7 мая.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует 29 апреля собирать заявки на облигации серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,75-6,90% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,08% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 14 мая.

Международный инвестиционный банк (МИБ) планирует 30 апреля собирать заявки на 3-летние облигации объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,9-7,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,08-7,19% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 19 мая.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-11-го купонов облигаций 36-й серии в размере 4% годовых. Компания разместила 36-ю серию облигаций на 15,2 млрд рублей в апреле 2016 года. Срок обращения выпуска - почти 25 лет (9100 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых. Ставки 2-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 6,25% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

АО "Концерн "Калашников" приобрело в рамках оферты 280 тыс. 716 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 9,36% выпуска. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 10,9% годовых. Ставка текущего купона - 9,1% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 537 тыс. 577 облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 5,38% выпуска.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) выкупил в рамках оферты 10 тыс. 169 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Банк завершил размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Дата погашения займа - 4 мая 2023 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. В собственности эмитента до оферты уже находилось 4 млн 988,97 тыс. облигаций.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) досрочно погасило выпуск облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей. ПГК разместила выпуск объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года сроком на 10 лет. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 11,8% годовых. В течение двух оферт в 2017 и 2020 годах компания выкупила все облигации выпуска в обращении. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.