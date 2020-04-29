"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Энел Россия до "держать" и оценку на 7%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 7% - до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,93 рубля за штуку.