Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,7-1,1% - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,7-1,1%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,7-1,1%, в районе 2630-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 2650 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Во второй половине среды состоится публикация большого количества значимых иностранных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость среди них, по мнению В. Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Кроме того, до начала торгов за океаном выйдет квартальная отчетность ряда крупных североамериканских компаний. В то же время традиционным фактором стабилизации для финансовых рынков станут ожидания итогов двухдневного заседания ФРС.