Пара доллар/рубль попробует уйти под отметку 74 - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларом во вторник закрылся чуть выше отметки 74. В среду пара попробует уйти под нее, прогнозирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Как и раньше, курс рубля полностью определяет Банк России своими валютными интервенциями.

"Если с 12 мая режим самоизоляции будет ослабевать, это позитивно отразится на рубле, поскольку повысится спрос на валюту со стороны оживления бизнеса экспортеров. Поддержка по паре располагается в районе чуть ниже 73 руб. за доллар, и не стоит ждать ее пробития. Во-первых, на носу длинные майские праздники и традиционное падение деловой активности между ними, усиленное режимом самоизоляции. Во-вторых, дешевый рубль не выгоден бюджету, и, скорее всего, ЦБ снизит объем интервенций при подходе к поддержке", - отмечает в комментарии компании А. Антонов.