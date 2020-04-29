Рынок акций начнет торги среды с роста - "Алор Брокер"

Рынок акций начнет торги среды с роста, но для сильных движений нужны новые драйверы, а их пока нет, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон с утра среды складывается позитивный. После вечерний просадки американские фьючерсы вновь в "плюсе", прибавляя более процента, чуть выше 23 долларов за баррель торгуется и нефть.

"Это говорит о том, что откроемся мы ростом в районе полупроцента. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Но пока складывается впечатление, что все главные биржевые активы "залегли в боковик". Для новых сильных движений нужны новые драйверы, а их пока нет. При этом новости о снятии карантинных мер и возобновлении работы предприятий уже не приводят к существенному всплеску оптимизма", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.

По-прежнему вызывает удивление, отмечает специалист, сильная динамика акций "нефтянки", которая почему-то игнорирует низкие цены на нефть и призрачные перспективы их восстановления хотя бы до 40 долларов за баррель. "И списать это на девальвацию рубля нельзя: сейчас нефть стоит менее 2 тыс. руб. за баррель, в то время как в начале года она превышала 4 тыс. руб. При этом при нынешних ценах продажа нефти, скорее всего, убыточна для многих месторождений с учетом затрат на разведку, бурение, транспортировку и налоги.

По-прежнему советуем осторожно подходить к покупке акций нефтяных компаний, учитывая риски падения котировок нефти накануне экспирации фьючерса Brent", - указывает А. Антонов.