Есть поводы для укрепления рубля в среду - Промсвязьбанк

Поддержку российской валюте в среду окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки закрепления выше 21 доллара за баррель, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также способствовать покупкам в рубле, по его мнению, будет улучшение "риск-аппетита", выливающееся в укрепление валют развивающихся рынков.

"На таком фоне мы ожидаем позитивной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 74 рублей. Дополнительную поддержку национальной валюте окажут продажи иностранной валюты со стороны Центробанка, а также спрос на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ. В результате в случае сохранения позитивного внешнего фона американская валюта закрепиться ниже 74 рублей и может в ходе сессии сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 73 рублей", - указывает в своем комментарии Б. Зварич.