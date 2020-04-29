Ренессанс Капитал понизил рекомендацию для акций Яндекса до "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста их котировок и отсутствием позитивных краткосрочных катализаторов для ре-рейтинга бумаг, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций "Яндекса" была снижена аналитиками с $40 до $39 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $42,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $37,59 за штуку.