"Быки" рынка акций совершили прорыв рубежей 2600 и 1100 пунктов по индексам за счет роста нефти Brent

Москва. 28 апреля. "Быки" рынка акций во вторник совершили прорыв рубежей 2600 и 1100 пунктов по индексам МосБиржи и РТС на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях постепенного смягчения карантинных ограничений по всему миру из-за COVID-19, а также благодаря отскоку нефти Brent после падения.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2612,24 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1109,6 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,1%.

Доллар упал до 74,17 рубля (-0,32 рубля), в начале торгов курс поднимался к 74,9 руб./$1.

В России удалось затормозить распространение коронавируса, но пик заболеваний еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. В связи с этим период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил он.

Также Путин поручил правительству РФ в кратчайшие сроки разработать новый пакет мер поддержки экономики.

Подорожали во вторник рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+5,1%), "Мосбиржи" (+4,4%, до 125,35 рубля - максимум с мая 2018 года), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%, до 321,95 рубля).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 рубля на одну обыкновенную акцию). Дивиденды за 2019 год могут стать очередным рекордом по дивидендным выплатам в истории компании. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

Слабее рынка во вторник оказались акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2% и -1,5% "префы") и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки акций продолжают делать попытки прорыва вверх в ожидании новых пакетов стимулов от мировых центробанков в условиях разворачивающегося кризиса из-за карантина по COVID-19. Акции подогреваются пакетом стимулов от Банка Японии, потенциальным расширением помощи ЕС (до 1,5 трлн евро), действиями Европы и США по смягчению карантинных мер.

Остается слабой американская нефть WTI, главным виновником снижения которой стал крупнейший нефтяной фонд США USO, который заявил о своем намерении продать все свои контракты на ближайший месяц с целью избежать дальнейших убытков на фоне обвала цен на нефть. В итоге индексные фонды распродают июньские контракты и покупают более дальние фьючерсы, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть днем во вторник оживилась, да и в Европе наблюдался рост фондовых индексов, на что рынок акций РФ отреагировал активизацией покупок и ростом оборотов торгов. Акционеры "Мосбиржи" утвердили дивиденды в размере 7,93 рубля на акцию с датой отсечки 15 мая. Вполне вероятно, что значительный рост объемов торгов в I квартале позволит увеличить эти выплаты по итогам текущего года. "Транснефть" (MOEX: TRNF) сообщила, что чистая прибыль по РСБУ в I квартале выросла в 6,4 раза, до 20,61 млрд рублей. "Юнипро" (MOEX: UPRO), напротив, снизила прибыль по РСБУ в I квартале на 26%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о поддержке идеи более широкой помощи населению и бизнесу в условиях коронавирусного кризиса. Однако она предостерегла от чрезмерной нагрузки на банки, которые не смогут увеличить кредитование после выхода из карантинных мер, если косвенные убытки будут абсорбироваться только в банковской системе. Для некоторых подобные заявления прозвучали в качестве намека на дальнейшее снижение ставки ЦБ. На фоне масштабных количественных программ ЕЦБ, Банка Японии и ФРС стратегия carry trade будет становиться еще более актуальной, считает аналитик.

В Европе предпочитают сосредотачиваться на мерах смягчения режима карантинных мер. Нефть продолжает находиться между страхами переполнения хранилищ и надеждами на балансировку рынка. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок начнет балансироваться с момента вступления в силу договоренностей ОПЕК++. Впрочем, он не ждет какого-то существенного роста цен из-за существенного уровня запасов в хранилищах. Поздно вечером во вторник выйдет отчет API: если прирост запасов сохранится на прежнем уровне, то риски переполнения хранилищ, включая Кушинг, могут оказаться вполне реальными. Из-за этого биржевые фонды, включая крупнейший United States Oil Fund, заранее проводят сделки по перекладыванию из ближних в более дальние контракты, что создает дополнительное давление на текущие цены.

В целом рынки вновь опережают события, пытаясь расти. Статистика остается негативной, а по итогам апреля будет просто ужасной. Тем не менее, на фоне масштабных стимулов капитал вынужден искать убежище от будущего обесценивания денег. В понедельник Федрезерв США объявил о расширении программы прямых покупок бондов штатов, городов и местных администраций. Российский рынок также живет надеждами на восстановление экономики с мая-июня, игнорируя текущие проблемы с нефтью, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов оставались в "плюсе", но отступили от максимумов сессии ввиду ухудшения внешнего фона. Поддержку акциям "АЛРОСА" оказывало заявление главы Якутии о том, что компания не рассматривает вариант отсрочки дивидендных выплат за 2019 год. Бумаги "НОВАТЭКа" выросли перед публикацией в среду отчетности по МСФО за I квартал. Акции золотодобытчиков во вторник чувствовали себя слабо ввиду возвращения как спот-цен, так и фьючерсов на золото в район $1700 за унцию.

В США индекс S&P 500 проверил на прочность сопротивление 2900 пунктов, достигнув максимума с начала марта, но затем сдал назад к 2880 пунктам. Закрепление выше 2900 пунктов будет говорить о высоких шансах движения в район 3000 пунктов, и, напротив, отступление вниз указывает на неготовность "быков" к штурмам новых пиков. Инвесторы изначально зарядились оптимизмом от ожиданий возобновления экономической активности по мере снятия карантинных мер, но затем сосредоточились на не радужных прогнозах компаний на текущий год, а также статистике о падении индекса потребительского доверия в апреле со 118,8 до 86,9 пункта.

Ликвидность по июньским контрактам на нефть WTI снижается после выхода майских фьючерсов на отрицательную территорию перед экспирацией на прошлой неделе. Инвесторы (в числе которых крупные биржевые фонды) опасаются повторения ситуации. От данных по запасам Минэнерго в среду уже традиционно не ждут положительных новостей, разве что если таковыми можно назвать возможное замедление темпов роста запасов "черного золота" с 15 млн до 10 млн баррелей. На рынке пока не складывается предпосылок для существенного ослабления волатильности.

В среду ожидается предварительная оценка изменения ВВП США в I квартале, которая, вероятно, покажет замедление крупнейшей в мире экономики на 4% к IV кварталу, что станет худшим результатом с начала 2009 года. На данный момент нельзя однозначно сказать, смогут ли "быки" проигнорировать столь важную слабую статистику. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2520-2640 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин также полагает, что нефтяной рынок по-прежнему находится в крайне нестабильном состоянии, вызванном переизбытком предложения, из-за чего мировые хранилища почти исчерпали свободные объемы. Тем не менее, наблюдаются попытки перелома негативной тенденции нефтяных цен, но пока они не получают какого-либо фундаментального или новостного подкрепления.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут еженедельные отраслевые данные: во вторник в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а в среду в 17:30 МСК - статистика Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти в США на 10,6 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 6,4 млн баррелей, отмечает Бабин.

В США индексы накануне выросли на 1,1-1,5% на фоне надежд инвесторов на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также в других странах мира.

Власти Колорадо, Миссисипи, Миннесоты, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщают СМИ. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), но вновь растет Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 1,3-1,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

На нефтяном рынке во вторник наметился отскок после падения из-за распродаж поставочных фьючерсов WTI крупнейшими ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $20,14 за баррель (+0,8% и -6,8% в понедельник), июньская цена WTI - $11,84 за баррель (-7,4% и -25% накануне).

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в "минус" из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+39,9% и +10% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+9,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,4%).

Подросли акции "Юнипро" (+0,3%), хотя вышедший во вторник отчет компании за I квартал по РСБУ показал снижение чистой прибыли на 26% в годовом выражении (до 4,7 млрд руб.). Снижение чистой прибыли в "Юнипро" объяснили сокращением выручки на 6,22% (до 22,3 млрд руб.) из-за уменьшения выработки электростанциями компании и снижения цен на рынке на сутки вперед (РСВ).

Подешевели акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-4,2%), En+ (MOEX: ENPL) (-3,6%), "префы" "Химпрома" (-2,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,839 млрд рублей (из них 15,059 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).