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28 апреля 2020 года 19:45

Рубль вечером повышается к доллару и евро на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Москва. 28 апреля. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого ослабления негативных сигналов с рынка нефти.

Курс доллара США составил 74,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,42 руб./EUR1, подешевев на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,24 копейки - до 77,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ослаблению негативных сигналов с рынка нефти. При этом рынок переходит в режим ожидания итогов заседаний ведущих мировых центробанков, на которых могут быть приняты дополнительные меры стимулирования национальных экономик. Дополнительную поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Двухдневное заседание ФРС завершится в среду, после чего председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет брифинг. По мнению экономистов, он попытается заверить инвесторов и общественность в том, что регулятор продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг.

Банк России, который на заседании в минувшую пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за полгода и заявил о возможности нового смягчения денежно-кредитной политики уже на следующем заседании, повторил свой "голубиный" сигнал и даже несколько усилил его.

"Мы должны суметь смягчить удар для экономики и, что не менее важно, обеспечить быстрое восстановление экономики, после того как ограничительные меры будут смягчены и сняты. Вы знаете, в прошлую пятницу мы приняли решение снизить ключевую ставку до 5,5% годовых. И мы перешли к стимулирующей денежно-кредитной политике. Для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего - после "разморозки"", - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме под председательством спикера Думы Вячеслава Володина.

"Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки. И, понимая характер и масштаб экономического шока, с которым мы сейчас столкнулись, мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше", - сказала Набиуллина.

Кроме того, игроки следят за планами правительств разных стран по постепенному смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации для региональных властей, каким образом и при каких условиях они могут снимать режим ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Он обратил внимание, что рекомендации власти российских регионов должны получить заранее, 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку своих дальнейших действий после 11 мая.

По его словам, у регионов будет возможность не только снимать, но и при необходимости усиливать режим ограничений. Об этом глава государства сказал во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник, при этом нефть Brent несколько ускорила рост, а WTI, напротив, сократила потери.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 1,3% - до $20,25 за баррель. По итогам торгов в понедельник фьючерсы упали в цене на 6,8%, до $19,99 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,48% - до $12,08 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до $10,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта упала на 24,6%, до $12,78 за баррель.

Аналитики отмечают, что рост нефтяных цен может быть преждевременным, учитывая падение спроса в условиях коронавируса. При этом Brent и WTI могут упасть по итогам четвертого месяца подряд - впервые с 2017 года, пишет CNBC.

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн баррелей в сутки. С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, неделя для большинства мировых рынков началась спокойно, можно даже сказать, при небольшой положительной динамике, так как планы многих стран по выходу из карантина воодушевили инвесторов. "Несмотря на падение фьючерсов на Brent до $20 ($16 в моменте) за баррель, рубль чувствует себя уверенно на уровне 74-75 руб./$1, что мы связываем, прежде всего, со снижением Центробанком ключевой ставки и риторикой регулятора о возможности ее дальнейшего снижения. Правительство РФ также продолжает наращивать меры по поддержке экономики, что положительно сказывается на рынке. Тем не менее нынешняя цена в 1500-1600 рублей за баррель остается крайне некомфортной для бюджета, и можно предположить, что при сохранении такой цены резервы могут закончиться ранее, чем через прогнозируемые 2 года. Однако положительные новости о начале выхода из режима карантина на данный момент перевешивают негативные новости с рынка нефти", - подчеркнул Хомяков.

"Рубль укрепляет позиции, и можно говорить о расширении влияния carry trade. По сути, евро, доллар, иена, да и британский фунт предлагают почти бесплатное фондирование. Соответственно, при улучшении ситуации в мировой экономике эти финансовые потоки пойдут в высокодоходные инструменты, которых в мире осталось не так много. Да еще на рынке усиливаются ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ. Некоторые в своих надеждах заходят столь далеко, что предрекают падение ставки на 100-150 базисных пунктов до конца года. Впрочем, говорить об этом преждевременно, так как ЦБ РФ еще не отказался от своего мандата по регулированию инфляции", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 24 апреля продал валюту на 20,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,6 млрд рублей (-10,4% по сравнению с предыдущим днем). 22 апреля объем продажи валюты составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%. 21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.

Банк России 28 апреля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 410 млрд рублей (при лимите 410 млрд рублей и спросе 663,1 млрд рублей) в среднем по ставке 5,38% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 апреля, банки разместили 650 млрд рублей (при лимите 650 млрд рублей и спросе 716,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,88% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 30-го выпуска КОБР в объеме 51 млрд 746,4 млн рублей. Объем предложения выпуска равнялся 140 млрд 933,4 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала. Аукционы по доразмещению 31-го и 32-го выпусков КОБР не состоялись из-за отсутствия заявок.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 29 апреля на 7,46 копейки, до 74,5706 руб./$1, и поднял курс евро на 1,38 копейки, до 80,7749 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 16,07 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,2069 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:05 МСК опустился на 18,26 копейки и составил 74,2284 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 799,198 млн, из которых $795,863 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 3,335 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,27 копейки, до 80,6241 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 МСК уменьшился на 7,56 копейки и составил 80,5994 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR402,021 млн, из которых EUR122,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR279,172 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 5,77% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 5,86% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 6 б.п. - до 6,0% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 5 б.п. - до 6,09% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 4 б.п. - до 6,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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