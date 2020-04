Акции РФ находятся в комфортном для покупки диапазоне и будут "лучше рынка" на горизонте 6 месяцев - ИК "Ренессанс Капитал"

Динамика котировок акций РФ будет "лучше рынка" относительно других EM (развивающиеся рынки) на горизонте шести месяцев, считает глава аналитического управления инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по региону Евразия Дэниел Солтер. Более того, эксперт считает, что время для удачного входа на рынок акций РФ уже наступило.

"Мы проанализировали исторические данные и не удивились, обнаружив, что после падения цен на нефть российские акции, как правило, показывают значительный прирост. На самом деле, за последние 25 лет (то есть за всю историю фондового рынка РФ) покупка российских акций с горизонтом 6 месяцев, когда цена на нефть снизилась на 65% или более с максимума, всегда оказывалась прибыльной и обеспечивала рост выше, чем на других EM во время отскока. На этот раз нефть упала на 75%, так что мы уже находимся в комфортном для покупки диапазоне", - говорится в обзоре ИК.

Солтер отмечает, что все четыре обвала цен на нефть более чем на 50% в 1997-2016 годах представляли собой отличную возможность для покупки российских акций, отскок которых с минимальных уровней в течение следующих шести месяцев составил от 50% до 239% (34-114% с момента минимальных цен на нефть).

"Индекс MSCI Russia после прохождения минимальных уровней опережал индекс MSCI EM в течение шести месяцев во всех четырех случаях. Индекс MSCI Russia рос опережающими темпами и в 1998 году, когда ВВП упал на 5% и произошел коллапс банковской системы и дефолт по внутреннему долгу, и в 2001 году, когда экономика продолжала расти, и во время глобального финансового кризиса, когда ВВП был минус 8%, и в 2015 году, когда экономика просела на 2%", - подчеркивает эксперт.

Таким образом, Солтер полагает, что минимальные цены на нефть - это хорошая точка для входа в российские акции. "Мы не знаем, когда именно нефтяные котировки восстановятся. Наш аналитик по нефтегазовому сектору Александр Бурганский считает, что нефть почти достигла дна и текущие низкие цены не смогут сохраняться на продолжительном отрезке времени", - добавляет он.

"И да, каждый раз, когда происходит обвал цен на нефть, есть целый ряд причин, почему "на этот раз все иначе и цена на нефть никогда не восстановится"", - пишет Солтер приводя в качестве примера таких пессимистичных настояний в прошлом обложки журнала Economist в 1999 году (Drowning in oil) и в 2003 году (The end of the Oil Age) в преддверии масштабного рост цен на рынке нефти.

Как показал анализ, сильнее других в рамках максимального отскока российского рынка (после обвала цен на нефть в 2014-2016 годах) выросли следующие сектора: финансовый, телекоммуникационный, энергетика и сырьевой сектор; относительно худшую динамику демонстрировали сектор потребительских товаров и коммунальные услуги.

"В базовом сценарии постепенного восстановления нашими фаворитами являются: Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть" (MOEX: ROSN), ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Полюс" (MOEX: PLZL), "Татнефть" (MOEX: TATN), Polymetal (MOEX: POLY), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "РусАл" (MOEX: RUAL), EN+ (MOEX: ENPL), "Магнит" (MOEX: MGNT), "РусГидро" (MOEX: HYDR), Mail.ru, "Юнипро" (MOEX: UPRO), Globaltrans, "Детский Мир" (MOEX: DSKY)", - говорится в обзоре.