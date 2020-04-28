28 апреля 2020 года 19:20
Цены "длинных" евробондов РФ во вторник снизились на фоне сохраняющегося бегства от риска, "коротких" - выросли
Москва. 28 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне сохраняющегося бегства глобальных инвесторов от риска, вместе с тем "короткие" бумаги выросли в цене. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также демонстрируют позитивную ценовую динамику, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте и незначительному изменению спредов в "коротком" сегменте.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 14 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 апреля и составила 113,25% от номинала, что соответствует доходности 2,895% годовых (снижение на 5 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3,5 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,81% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 0,18% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2,5 базисных пункта и составил 271,5 пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 68 базисных пунктов - до 129,52% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 3,935% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 74 базисных пункта - до 125,55% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисных пункта и составила 3,885% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 15 базисных пунктов - до 110,1% от номинала, что соответствует доходности 2,92% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году выросли в цене на 2 базисных пункта, до 109,1% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,075% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 114 базисных пунктов - до 122,36% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 12 базисных пунктов, до 107,91% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,01% годовых).
"Сегодня "длинные" выпуски российских еврооблигаций с погашением в 2035-2047 годах умеренно снижаются в цене, что ведет к росту их доходностей в среднем на 4-6 базисных пунктов. Вместе с тем в сегменте "коротких" и среднесрочных бумаг наблюдается обратное движение, в частности, их котировки растут благодаря сохраняющемуся спросу инвесторов, что ведет к снижению их процентных ставок на 3-4 базисных пункта. Граница между растущими и падающими в цене бумагами проходит где-то в районе 2029 года, то есть евробонды с большей дюрацией в основном продают, хотя активность торгов здесь не очень высокая, в то время как более "короткие" выпуски участники рынка предпочитают покупать. При этом в корпоративном сегменте практически все бумаги с погашением до 2024 года пользуются повышенным спросом среди инвесторов, несмотря даже на нестабильную ситуацию на мировых нефтяных площадках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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