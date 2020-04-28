.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Sova Capital снизила оценку ADS HeadHunter на 23%, сохранив рекомендацию "держать"
.
28 апреля 2020 года 19:03
Sova Capital снизила оценку ADS HeadHunter на 23%, сохранив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter на 23% - до $16 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Потенциал роста рыночной стоимости бумаг рекрутингового сервиса до прогнозного уровня составляет 4%, рекомендация "держать" для этих бумаг оставлена без изменения. Как говорится в обзоре, аналитики пересмотрели модель оценки HeadHunter с учетом ухудшения макропрогнозов для России в 2020 году. Прогноз выручки компании в текущем году понижен экспертами ИК на 24% - до 7 млрд 404 млн рублей, ожидания по скорректированной EBITDA за аналогичный период снижены на 31% - до 3515 млн рублей. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $18,19 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $15,37 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
.
29 апреля 2020 года 16:45
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит - "ВТБ Капитал"
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Рынки не ожидают существенных изменений в политике ФРС по итогам завершающегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:21
(добавлены 3-4-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 7% - до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена аналитиками с "покупать" до "держать". "Накануне "Энел Россия" первой из... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:04
Цены на хлоркалий упали до минимумов с 2007г., контракт с Китаем может быть подписан со снижением на $60/т - ВТБ Капитал
Контрактная цена на хлоркалий для Китая может снизиться до $230/т, если переговоры завершатся в ближайшие недели, считают аналитики "ВТБ Капитала". Это на $60/т ниже уровня предыдущих договоров. В начале апреля "ВТБ Капитал" прогнозировал, что контракты с Китаем на этот год могут быть... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:44
юньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом благоприятные,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:30
Москва. 29 апреля. Доллар и евро несколько ускорили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне восстанавливающихся цен на нефть. читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:16
ехническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:54
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 196 тыс. рублей до 215 тыс. рублей за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:32
Мировые фондовые рынки продолжают подъем на фоне замедления темпов распространения пандемии в ЕС и США, что подогревает ожидания скорейшего смягчения заградительных социально-экономических барьеров, а также за счет ожиданий сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечает эксперт по... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:10
Аналитики Райффайзенбанка, ссылаясь на выступление во вторник главы ЦБ РФ в Госдуме, выражают уверенность в готовности регулятора сильно снизить ставку, говорится в обзоре банка. Интерес экспертов привлекли следующие заявления в выступлении главы ЦБ РФ в Госдуме, прежде всего касающихся... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:40
Julius Baer продолжает рекомендовать умеренный кредитный риск в обстановке стабильной, но низкой доходности по государственным облигациям, обширного налогово-бюджетного стимулирования и все более неоднородной ситуации в корпоративном секторе США, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса... читать дальше
.29 апреля 2020 года 13:17
Рост стоимости золота на фоне падения остальных товарных и фондовых рынков сохраняет за акциями ПАО "Полюс" качество защитного инструмента, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании с учетом этого сохраняют рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Полюса". "Игроки... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:48
Стабилизация рынка нефти и продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят рублю оставаться ниже отметки 75 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Российские активы утром подрастают вслед за нефтью и прочими рисковыми инструментами. Рубль прибавляет 0,5% и торгуется... читать дальше
.29 апреля 2020 года 12:19
Нефтяные котировки в утренние часы среды растут вместе с прочими рисковыми активами благодаря оптимистичным настроениям на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Однако на рынке сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные... читать дальше
.29 апреля 2020 года 11:57
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадкам на ожиданиях смягчения карантинных мер и в преддверии итогов заседания Федрезерва США, а также на фоне отскакивающей вверх нефти (Brent превысила $21 за баррель). читать дальше
.29 апреля 2020 года 11:53
(добавлен второй абзац) "БКС Глобал Маркетс" позитивно оценивает финансовые результаты ГК "Пионер" по итогам 2019г, но ожидает сохранения давления на облигации девелоперов, сообщается в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", облигации ГК "Пионер" привлекательны для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.