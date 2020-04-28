Sova Capital снизила оценку ADS HeadHunter на 23%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter на 23% - до $16 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Потенциал роста рыночной стоимости бумаг рекрутингового сервиса до прогнозного уровня составляет 4%, рекомендация "держать" для этих бумаг оставлена без изменения.

Как говорится в обзоре, аналитики пересмотрели модель оценки HeadHunter с учетом ухудшения макропрогнозов для России в 2020 году. Прогноз выручки компании в текущем году понижен экспертами ИК на 24% - до 7 млрд 404 млн рублей, ожидания по скорректированной EBITDA за аналогичный период снижены на 31% - до 3515 млн рублей.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $18,19 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $15,37 за штуку.