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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"
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28 апреля 2020 года 18:56

Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"

Некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру вторника способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску и отрицательная динамика цен на нефть, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Открытие торгов во вторник для российской валюты выдалось не слишком удачным - в паре с долларом рубль торговался в районе 74,8, однако в дальнейшем ситуация заметно улучшилась, в том числе уже к середине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 73,8 руб., что стало минимумом с 17 апреля, - отмечает эксперт ИК. - К вечеру рубль вновь отступил в район 74+, хотя и сохранил положительную динамику с начала дня. Отметим, что некоторому ослаблению позиций рубля к вечеру способствовало ухудшение аппетита инвесторов к риску. В том числе американские фондовые индексы торговались в минусе, а индекс доллара уверенно укреплялся. Кроме того, отрицательную динамику демонстрировали и цены на нефть".

Банк России объявил о проведении 30 апреля операций РЕПО "тонкой настройки" с лимитом в 500 млрд руб. и возвратом средств 6 мая. Ю. Кравченко отметил, что налоговые период в стадии завершения, однако эффект от платежей в течение некоторого времени еще будет мешать снижению ставок межбанковского рынка. Так, в начале недели индикативная MosPrime o/n полностью отыграла снижение ключевой ставки на 50 б.п., однако в целом остается более чем на 25 б.п. выше ставки регулятора.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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