Pfizer показала "иммунитет" к COVID-19 - ГК "ФИНАМ"

Акции Pfizer, этого мастодонта фармацевтической индустрии, в среднесрочной перспективе будут одним из самых "защитных" вложений среди американских "голубых" фишек, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Pfizer и ставят на пересмотр целевую цену.

"Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. Квартальная выручка фармагиганта уменьшилась на 8,3% г/г до $12,03 млрд и на $650 млн опередила усредненные прогнозы, при этом скорректированная прибыль на акцию составила 80 центов и оказалась на 9 центов выше ожиданий. Акции Pfizer находятся в числе наших рекомендаций с рейтингом "покупать" как консервативное долгосрочное вложение", - отмечает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Отчетность Pfizer за первый квартал обнадежила аналитиков ГК "ФИНАМ" - пандемия коронавируса не только не навредила бизнесу фармагиганта, но даже оказала чистый положительный эффект на выручку в размере $150 млн, как уточняется в отчетности компании.

"Кроме того, Pfizer оставила в силе свои прогнозы на 2020 год, что в текущих обстоятельствах говорит очень о многом, - подчеркивает З. Саидова. - С учетом неуязвимости бизнеса компании перед пандемией акции этого мастодонта фармацевтической индустрии в среднесрочной перспективе будут одним из самых "защитных" вложений среди американских "голубых" фишек. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям Pfizer и ставим на пересмотр целевую цену".