Снижение цен евробондов РФ в середине недели сменилось восстановительной коррекцией

Москва. 24 апреля. Снижение котировок российских еврооблигаций, доминировавшее 20-21 апреля, в середине недели сменилось восстановительной коррекцией благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению в сегменте суверенных еврооблигаций России сформировалась в первый же торговый день недели. Доходность десятилетних евробондов РФ 20 апреля выросла на 2 базисных пункта, до 3,06% годовых. Основным фактором давления на российские долговые бумаги выступили снижавшиеся цены на нефть, которые заметно упали на фоне опасений за восстановление спроса на углеводороды в условиях экономического спада, вызванного негативным влиянием на мировую экономику коронавирусной инфекции.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель. Это рекордное падение для WTI с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году. Срок действия майского контракта на WTI истекал во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на 18,3% - до $20,03 за баррель. Отрицательная цена была вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти были вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Коллапс нефтяного рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции. Участники нефтяного рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. На этом фоне давление продавцов в секторе российских еврооблигаций усилилось, что привело к падению котировок "длинных" выпусков на 250-300 базисных пунктов, что транслировалось в рост доходностей на 13-20 базисных пунктов.

После резкого скачка доходностей российских еврооблигаций, произошедшего 21 апреля, в середине недели произошло коррекционное снижение процентных ставок. В частности, доходность десятилетних евробондов РФ снизилась в среду на 5 базисных пунктов, до 3,16% годовых. Позитивное влияние на ценовую динамику отечественных долговых бумаг оказала наметившаяся стабилизация на мировых нефтяных площадках в ожидании возможной новой встречи ОПЕК, а также благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном начале закупок нефти в стратегические резервы.

Фондовые индексы США 22 апреля выросли впервые за три дня на фоне стабилизации цен на нефть. Улучшению настроений участников рынка также способствовали финансовые результаты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов. Позитивной для рынка также стала новость о том, что Сенат США единогласно принял законопроект о помощи американскому бизнесу и системе здравоохранения почти на $500 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление работы американской экономики является лучшим способом решить проблему рухнувших цен на нефть. "Самое действенное - это возобновить работу экономики страны. Это намного эффективнее других мер", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, что еще он может предпринять для решения проблемы с нефтью. Трамп также сказал, что 20 штатов США уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В свою очередь цены фьючерсов на нефть усилили позитивный отскок после того, как президент США Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Ценовой рост российских еврооблигаций, обозначившийся 22 апреля, в четверг продолжился благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Причем если в среду кривая доходностей отечественных евробондов снизилась в среднем на 7 базисных пунктов, то 23 апреля она опустилась уже на 8-12 базисных пунктов, что свидетельствовало об усилении активности покупателей. Таким образом, за два дня процентные ставки упали на 15-20 базисных пунктов, в результате чего доходности вернулись к уровням конца предыдущей недели. То есть все ценовые потери понедельника-вторника, произошедшие под давлением заметно упавшей нефти, были отыграны рынком обратно.

В последний день недели рынок российских еврооблигаций лег в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом Банк России по итогам заседания 24 апреля снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых) и дал мягкий сигнал о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении ЦБ РФ. Банк России отдельно оговорил, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики".

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,12% и составила 113,17% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за неделю и 24 апреля составил 273 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 0,53% (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 3,88% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,21% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 7 базисных пунктов и составил 305 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,33% (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,84% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,24%, подешевев до 108,05% от номинала (его доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 2,99% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,03%, до 110,44% от номинала (их доходность не изменилась и составила 2,865% годовых), бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 0,02%, до 109,34% от номинала (их спред к US Treasuries сузился всего на 2 пункта и составил 174 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; важное значение будет иметь нефтяной фактор, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его негативного влияния на глобальную экономику, а также сообщениями относительно предпринимаемых в различных странах мер поддержки экономики. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.