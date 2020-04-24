Краткосрочные перспективы роста фондовых рынков ограничены - Julius Baer

Результаты американских компаний за первый квартал 2020 года остаются слабыми, однако пересмотр прибылей в сторону понижения стабилизируется, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. "Прогноз на следующий квартал не внушает оптимизма, однако динамика S&P 500 не зависит от результатов за второй квартал. Краткосрочные перспективы роста фондового рынка ограничены после 25%-го ралли, однако мы продолжаем ожидать роста в перспективе 12-ти месяцев", - пишет он в своем комментарии.

Компании, на которые приходится 25% рыночной капитализации S&P 500, уже отчитались по результатам первого квартала текущего года. Темпы роста прибылей снизились на 15% (в начале сезона консенсус-прогноз указывал на снижение на 10%). В основном более сильное снижение прибылей, чем ожидалось, обусловлено результатами финансового сектора, которые показали снижение прибылей на 50% из-за более высоких резервов на потери по кредитам. Без учета финансового сектора прибыли за первый квартал снизились на 11%. "Пересмотр прибылей стабилизировался на текущей неделе после сильного падения неделей ранее, и мы ожидаем, что этот положительный тренд сохранится и дальше. По нашим прогнозам, прибыль американских компаний снизится на 12% в первом квартале 2020 года", - указывает специалист.

Консенсус-прогноз по прибылям за весь 2020 год по-прежнему слишком высокий и требует пересмотра в сторону понижения, особенно это касается результатов за второй квартал. На второй квартал текущего года, скорее всего, придется пик снижения прибылей, а во второй половине года последует активное восстановление. После роста фондовых рынков на 25% с мартовских минимумов краткосрочные перспективы роста ограничены, считает Патрик Ланг. Поток новостей о COVID-19, вероятнее всего, будет оставаться основным драйвером динамики рынка. Количество новых случаев заражения снизилось практически во всех регионах северного полушария. "Вероятно, для дальнейшего роста фондовых рынков понадобится больше ясности по поводу мер предотвращения второй волны пандемии. Это может потребовать времени, однако мы продолжаем считать, что рынки покажут рост до конца года", - заключает он.