Рубль днем продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на фоне смягчения политики ЦБ РФ и дорожающей нефти

Москва. 24 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне нефти, продолжающей корректироваться вверх после обвала в начале недели, а также с учетом перехода ЦБ РФ к стимулирующей политике.

Курс доллара США составил 74,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,25 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,34 копейки - до 77 рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,27 копейки, до 74,7163 руб./$1, и снизил курс евро на 89,4 копейки, до 80,2528 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на дневных торгах, так как инвесторы позитивно оценивают переход ЦБ РФ к стимулирующей денежно-кредитной политике, а также продолжают отыгрывать рост цен на нефть. ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%, что в целом было ожидаемо рынком. Большинство аналитиков ждало снижения ключевой ставки ЦБ именно на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь некоторые экономисты прогнозировали более скромный шаг - всего в 25 б.п.

Свои действия регулятор объяснил кардинальным изменением ситуации с момента заседания совета директоров в марте из-за эпидемии коронавируса. Борьба с ней и в мире, и в России негативно отражается на экономической активности, отмечается в заявлении ЦБ РФ. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.

В этой связи Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Как мы и ожидали, ЦБ перешел к смягчению денежно-кредитной политики, существенно смягчив риторику по сравнению с мартовским решением. Наибольшим сюрпризом для нас стала глубина прогнозируемого спада в 2020 году - на 4-6%. Это объясняет большой шаг решения и сигнал на дальнейшее смягчение. С учетом такой риторики мы можем увидеть снижение до 5,0% в июне. Хотя, если инфляция к июньскому решению успеет превысить 4% (при сохранении текущих темпов роста цен), или же рубль окажется слабее (ближе к 80 руб./$1), или мы получим хорошие текущие данные по темпам восстановлению спроса при смягчении мер карантина (ожидаем со второй половины мая), то шаг решения может быть ниже (25 б.п.), или мы даже увидим паузу", - полагает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

"Решение было в рамках ожиданий и не окажет серьезного влияния на рублевые валютные пары. Снижение ключевой ставки, конечно, удешевит кредиты, однако сильного снижения ставок по депозитам не будет. Банки постараются избежать новой волны оттока вкладов населения. Ситуация с ценами на нефть и рублем временная. Хотя, конечно, и неприятная, но не несет в себе серьезных инфляционных рисков. Рост цен упрется в постоянно слабеющий спрос. При этом мы по-прежнему полагаем, что в текущем квартале пара "доллар-рубль" достигнет 85-90 руб./$1. Падение рубля частично компенсирует потери от пикирующей нефти для компаний и бюджета. Обвала до 100 рублей за доллар не будет, так как падение спроса - это снижение импорта, продажа валюты в рамках бюджетного правила. Плюс есть высокая вероятность, что если доллар пойдет на 100 рублей, то активно вмешается Банк России", - отмечает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.

С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 3,09% - до $21,99 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,15% - до $17,02 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

В четверг июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности, работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности между США и Ираном.

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился на 19,8% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 19,2 млрд рублей. 20 апреля объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей.

17 и 16 апреля ЦБ РФ продал валюту на 14,8 млрд рублей в день. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 68,27 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продажи до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей. Резко продажи валюты регулятором увеличились с 19 марта, с этого дня и по 27 марта ЦБ совершал операции по продаже валюты на 13,3-13,8 млрд рублей ежедневно. Объем этих операций 30 марта вырос до 16 млрд рублей, а потом оставался на уровне 15,4-15,8 млрд рублей в день.

С 6 апреля объем продажи валюты немного снизился, колебался в диапазоне 12,8-13,4 млрд рублей, пока с 16 апреля не стал снова планомерно увеличиваться.

ЦБ РФ в пятницу, 24 апреля, аукцион репо "тонкой настройки" сроком на три дня. В ходе аукциона банки привлекли 153 млрд 926,6 млн рублей при лимите 500 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,0021% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу в ожидании решения ЦБ РФ об уменьшении ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 6,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 5 б.п. - до 6,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 5 б.п. - до 6,39% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 6,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 6,56% годовых.