Вероятно закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2580-2620 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Вероятно закрытие индекса Мосбиржи в пятницу в диапазоне 2580-2620 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Индекс Мосбиржи обновил свой внутридневной максимум, приблизившись к отметке 2600 пунктов, констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Для дальнейшего повышения ему потребуется более весомая поддержка со стороны внешнего фона, считает он. Слабые предварительные мартовские данные по заказам на товары длительного пользования в США этому пока не способствуют.

"Некоторое влияние на ход локальных торгов еще может оказать публикация финального апрельского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2580-2620 пунктов. Таким образом, его отклонение по итогам дня может не превысить 0,5-0,8%", - указывает специалист ИК.