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24 апреля 2020 года 15:16
"БКС Премьер" считает, что до конца 2020 года возможно снижение ключевой ставки ниже 5%
Аналитики "БКС Премьер" считают, что до конца 2020 года возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ ниже 5%, говорится в комментарии компании. "Как мы и ожидали, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п., до уровня 5,5%. Мы считаем, что регулятор подал достаточно четкий сигнал о готовности к реализации шагов по дальнейшему снижению ключевой ставки, заявив о том, что его денежно-кредитная политика переходит в зону монетарной мягкости, - пишет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На наш взгляд, данное решение является полностью целесообразным текущим реалиям, препятствия для дальнейшего снижения ставки к уровням 5% в этом году сейчас не видятся значительными. Заметим, что в текущих условиях мы не исключаем снижения ставки ниже 5% в этом году". По мнению специалиста компании, в целом логикой в действиях регулятора по текущему снижению ставки является концентрация внимания на внутренних факторах, а именно на поддержке экономики, в частности совокупного спроса. ЦБ продолжает указывать на то, что инфляционная конъюнктура в этом году будет оставаться сдержанной, текущее ускорение роста потребительских цен может иметь краткосрочной характер. "Мы также считаем, что основным фактором воздействия на инфляционные процессы в этом году будет являться дезинфляционное давление со стороны значительного сокращения совокупного спроса в экономике. Банк России повысил свои прогнозы по инфляции - на конец 2020 года инфляция может составиться 3,8-4,8%%. По нашим оценкам, по итогам года инфляция может оказаться в диапазоне 4,5-6%, однако данные уровни также вряд ли станут масштабным препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки. Также мы видим, что ЦБ РФ значительно понизил свои прогнозы по росту ВВП РФ в этом году - теперь регулятор ожидает снижения экономики на 4-6% по итогам года. Наши оценки снижения экономики в этом году близки к данным значениям, но также мы не исключаем, что ситуация может развиваться по менее благоприятным сценариям (вирусное давление, а также масштабный удар по российской нефтедобывающей отрасли на фоне выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК++), при которых снижение экономики может превысить уровень в 7-8%", - указывает А. Покатович. "Считаем, что немаловажным будет заметить, что снижение ключевой ставки, на наш взгляд, не является фактором, который может оказать "решающее" воздействие на траекторию роста/спада российской экономки в текущих условиях. На данный момент масштабы провала российской экономики фактически в полной мере зависят от эффективности и объемов государственной поддержки бизнеса и населения, - пишет аналитик "БКС Премьер". - Полагаем, что задачей ЦБ РФ в этой плоскости является создание комфортных конъюнктурах условий для реализации господдержки за счет соответствующего смягчения конъюнктуры ставок и прочих монетарных условий в экономике. В этой связи полагаем, что текущий шаг Банка России по снижению ключевой ставки является своевременным решением. Что касается влияния данного решения Банка России на процесс формирования рублёвого курса, то, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе данное влияние будет иметь сдержанный характер. Ожидаем, что курс рубля в ближайшее время будет формироваться в диапазоне 73-76 рублей за доллар. При прочих равных условиях потенциал рублёвого ослабления в весенней перспективе, на наш взгляд, остается ограничен уровням в 78 рублей за доллар". Если рынок начнет закладываться на снижение ставки до 5% и ниже в этом году, ценовой рост российского долгового рынка продолжится. При таких вводных в краткосрочной перспективе рубль может получить умеренную поддержку со стороны притока иностранных инвесторов в ОФЗ, считает Антон Покатович. В то же время в более длительной перспективе "мягкий" вектор движения ключевой ставки может выступать в пользу умеренного ослабления курса рублёвой валюты. "По нашим оценкам, при продолжении цикла монетарной мягкости ЦБ РФ ставки по банковским продуктам продолжат снижаться. В конце весны-в начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,8-5%. Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,3-0,6 п.п. в перспективе ближайших 2-3 месяцев. Заметим, что при таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням, близким к 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3-7,7%",Ю - отмечает специалист компании.
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