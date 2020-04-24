ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать подешевевшие акции Citigroup

ГК "ФИНАМ" считает акции Citigroup привлекательными для инвестиций после распродаж последних недель и рекомендует их покупать, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Citigroup имеет все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое восстановление после того, как ситуация нормализуется. Акции Citigroup торгуются с существенным дисконтом по финансовым мультипликаторам по сравнению с аналогами, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы считаем акции Citigroup привлекательными для инвестиций после распродаж последних недель и рекомендуем их к покупке", - указывает И. Додонов.

Citigroup является одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов и оказывает полный спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам в 160 странах. Прибыль Citigroup упала почти вдвое в I квартале из-за влияния коронавируса, в то же время банку удалось нарастить выручку и сохранить в целом высокие показатели достаточности капитала.

"Citigroup имеет большой запас прочности, у компании достаточно ресурсов, чтобы продолжать обслуживать клиентов в текущих кризисных условиях, не ставя под угрозу свою безопасность и устойчивость. Благодаря существенным инвестициям в IT-инфраструктуру сотрудники банка имеют возможность работать удаленно с наименьшей потерей эффективности", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ".