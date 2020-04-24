Нефтяные котировки в поисках нового равновесия - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают умеренно восстанавливать часть позиций, потерянных в начале недели, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются вблизи отметки $22/bbl, WTI - $17/bbl.

Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+. Кроме того, на уходящей неделе котировки поддержали и данные от Минэнерго США, в соответствие с которыми добыча сырья в Штатах за три недели сократилась на 0,8 mbd. Наконец, умеренная эскалация отношений между США и Ираном после сообщений Д. Трампа об указании ВМС США открывать огонь по любым иранским кораблям в случае необходимости дополнительно поддерживала котировки.

"Тем не менее, ключевым фактором для нефтяного рынка остается спрос на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от скорости восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений. При этом нельзя исключать, что по мере приближения экспирации июньских контрактов на Brent и WTI цена по ним может резко снизиться, если ситуация с текущим избытком предложения на рынке останется неизменной", - отмечают эксперты "Нордеа банка".