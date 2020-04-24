Credit Suisse: прогноз цены на сырую нефть WTI по итогам года составляет 45 долларов США

После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и восстановления цен после того, как текущий логистический тупик останется позади. Наш прогноз цены на сырую нефть WTI по итогам года составляет 45 долларов США. Глядя на акции энергетических компаний, мы ориентируемся на крупные интегрированные нефтяные компании", - отмечает эксперт.

20 апреля стоимость контракта на поставку американской нефти West Texas Intermediate (WTI) на май 2020 года упала в отрицательную зону, впервые для эталона нефтяных цен. На фоне падения спроса, вызванного мерами, сдерживающими распространение коронавируса, майский контракт WTI, срок действия которого истек 21 апреля, достиг отметки 37,63 доллара США за баррель. Июньский контракт WTI, однако, продолжил торговаться выше 20 долларов США.

Нехватка хранилищ в США

Падение до отрицательных значений означает, что американские производители, по сути, вынуждены платить контрагентам, чтобы те забрали их нефть. В обычное время потребители покупают сырую нефть в виде физического объекта до истечения срока действия контракта, но на данный момент у потребителей/перерабатывающих заводов нет желания этого делать, так как коронавирусная пандемия обрушила экономику. Более того, торговцы непосредственно нефтью, похоже, не осмеливаются идти на дополнительный риск в ближайшие недели, так как ёмкости хранилищ на май, предположительно, полностью забронированы.

Таким образом, проблема связана с доступностью мощностей хранилищ в моменте, особенно в США. Сокращения поставок членами Организации стран-производителей нефти (ОПЕК) и других нефтедобывающих стран, также именуемые ОПЕК++, согласованные 12 апреля, будут реализованы только в мае и июне. В результате рынок в настоящее время переваривает дополнительную нефть, полученную от возросшего экспорта из стран ОПЕК/России, после того, как ранее переговоры между ОПЕК и Россией в начале марта провалились.

Похоже, что на май свободного места в хранилищах не осталось, но, судя по июньскому контракту WTI, ситуация может смягчиться в июне, хотя пока со всей определённостью этого сказать нельзя. Для американских производителей ситуация особенно сложна, поскольку основной узел поставок для WTI находится в городе Кушинг, штат Оклахома, который не имеет выхода к морю. Европейская нефть Brent доставляется в акваторию Северного моря, что делает ее более гибкой и, следовательно, менее подверженной нехватке мощностей для хранения, которые сейчас наблюдаются в США.

Перебалансировка может быть ускорена

Мы считаем, что текущая волатильность спотовых цен может ускорить перебалансировку нефтяного рынка, так как он не может ждать вступления в силу сокращений ОПЕК++. Вместо этого он сейчас вынуждает закрываться всё быстрее. Таким образом, мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и последующего восстановления цен после того, как логистический тупик останется позади. Тем не менее, рынок еще не вышел из опасной зоны, учитывая, что у нас нет ясности в том, хватит ли еще одного месяца для решения логистических проблем в США. Если нет, то июньский контракт WTI, который истекает 19 мая, скорее всего, столкнется с аналогичной ситуацией в следующем месяце.

Мы доверяем сырьевому стандарту Bloomberg Commodity Index BCOM, который не содержит т майских или июньских нефтяных контрактов, но уже содержит июльские контракты WTI и Brent. Это объясняет, почему BCOM упал только на 0,2% на сессии 20 апреля и почему наши полномочия до сих пор были защищены от этого ценового коллапса, несмотря на то, что мы сохраняем сырьё выше рынка в нашем портфеле.

Отдайте предпочтение крупным интегрированным нефтяным компаниям

Само собой разумеется, что резкие колебания цен на нефть очень важны для акций энергетического сектора, а также для рынка акций в целом, о чем свидетельствует возобновившееся с понедельника падение фондовых рынков. Учитывая, что мы ожидаем, что конъюнктура цен на нефть еще некоторое время будет оставаться нестабильной, настроения инвесторов по отношению к энергетическому сектору, скорее всего, будут и дальше ухудшаться. На этом фоне мы вновь заявляем о том, что предпочитаем действовать в оборонительном стиле через крупные интегрированные нефтяные компании. Лидеры мировой нефтяной отрасли и европейские интегрированные нефтяные компании лучше держатся в течение года, сокращаясь меньше во время распродажи в начале марта и затем лучше восстанавливаясь. Несмотря на то, что крупнейшие нефтяные компании выросли на 30%-60% по сравнению с минимумами середины марта, они остаются в выигрыше с точки зрения инвесторов, особенно после объявления о резком сокращении капиталовложений для защиты своих дивидендов.

Время испытаний

Это небывалые времена сразу по многим пунктам. Вместе со своими коллегами я продолжаю пристально следить за происходящими событиями и буду действовать в соответствии с требованиями ситуации. Этот кризис создал огромный беспорядок, в котором для внимательного и умного инвестора открываются огромные возможности. Я убежден, что в настоящее время мы видим перед собой одну из самых больших за последние десятилетия инвестиционных возможностей, в том числе с точки зрения инвестиций в энергетику и энергетические компании.