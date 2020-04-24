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24 апреля 2020 года 11:57
Credit Suisse: прогноз цены на сырую нефть WTI по итогам года составляет 45 долларов США
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и восстановления цен после того, как текущий логистический тупик останется позади. Наш прогноз цены на сырую нефть WTI по итогам года составляет 45 долларов США. Глядя на акции энергетических компаний, мы ориентируемся на крупные интегрированные нефтяные компании", - отмечает эксперт. 20 апреля стоимость контракта на поставку американской нефти West Texas Intermediate (WTI) на май 2020 года упала в отрицательную зону, впервые для эталона нефтяных цен. На фоне падения спроса, вызванного мерами, сдерживающими распространение коронавируса, майский контракт WTI, срок действия которого истек 21 апреля, достиг отметки 37,63 доллара США за баррель. Июньский контракт WTI, однако, продолжил торговаться выше 20 долларов США. Нехватка хранилищ в США Падение до отрицательных значений означает, что американские производители, по сути, вынуждены платить контрагентам, чтобы те забрали их нефть. В обычное время потребители покупают сырую нефть в виде физического объекта до истечения срока действия контракта, но на данный момент у потребителей/перерабатывающих заводов нет желания этого делать, так как коронавирусная пандемия обрушила экономику. Более того, торговцы непосредственно нефтью, похоже, не осмеливаются идти на дополнительный риск в ближайшие недели, так как ёмкости хранилищ на май, предположительно, полностью забронированы. Таким образом, проблема связана с доступностью мощностей хранилищ в моменте, особенно в США. Сокращения поставок членами Организации стран-производителей нефти (ОПЕК) и других нефтедобывающих стран, также именуемые ОПЕК++, согласованные 12 апреля, будут реализованы только в мае и июне. В результате рынок в настоящее время переваривает дополнительную нефть, полученную от возросшего экспорта из стран ОПЕК/России, после того, как ранее переговоры между ОПЕК и Россией в начале марта провалились. Похоже, что на май свободного места в хранилищах не осталось, но, судя по июньскому контракту WTI, ситуация может смягчиться в июне, хотя пока со всей определённостью этого сказать нельзя. Для американских производителей ситуация особенно сложна, поскольку основной узел поставок для WTI находится в городе Кушинг, штат Оклахома, который не имеет выхода к морю. Европейская нефть Brent доставляется в акваторию Северного моря, что делает ее более гибкой и, следовательно, менее подверженной нехватке мощностей для хранения, которые сейчас наблюдаются в США. Перебалансировка может быть ускорена Мы считаем, что текущая волатильность спотовых цен может ускорить перебалансировку нефтяного рынка, так как он не может ждать вступления в силу сокращений ОПЕК++. Вместо этого он сейчас вынуждает закрываться всё быстрее. Таким образом, мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и последующего восстановления цен после того, как логистический тупик останется позади. Тем не менее, рынок еще не вышел из опасной зоны, учитывая, что у нас нет ясности в том, хватит ли еще одного месяца для решения логистических проблем в США. Если нет, то июньский контракт WTI, который истекает 19 мая, скорее всего, столкнется с аналогичной ситуацией в следующем месяце. Мы доверяем сырьевому стандарту Bloomberg Commodity Index BCOM, который не содержит т майских или июньских нефтяных контрактов, но уже содержит июльские контракты WTI и Brent. Это объясняет, почему BCOM упал только на 0,2% на сессии 20 апреля и почему наши полномочия до сих пор были защищены от этого ценового коллапса, несмотря на то, что мы сохраняем сырьё выше рынка в нашем портфеле. Отдайте предпочтение крупным интегрированным нефтяным компаниям Само собой разумеется, что резкие колебания цен на нефть очень важны для акций энергетического сектора, а также для рынка акций в целом, о чем свидетельствует возобновившееся с понедельника падение фондовых рынков. Учитывая, что мы ожидаем, что конъюнктура цен на нефть еще некоторое время будет оставаться нестабильной, настроения инвесторов по отношению к энергетическому сектору, скорее всего, будут и дальше ухудшаться. На этом фоне мы вновь заявляем о том, что предпочитаем действовать в оборонительном стиле через крупные интегрированные нефтяные компании. Лидеры мировой нефтяной отрасли и европейские интегрированные нефтяные компании лучше держатся в течение года, сокращаясь меньше во время распродажи в начале марта и затем лучше восстанавливаясь. Несмотря на то, что крупнейшие нефтяные компании выросли на 30%-60% по сравнению с минимумами середины марта, они остаются в выигрыше с точки зрения инвесторов, особенно после объявления о резком сокращении капиталовложений для защиты своих дивидендов. Время испытаний Это небывалые времена сразу по многим пунктам. Вместе со своими коллегами я продолжаю пристально следить за происходящими событиями и буду действовать в соответствии с требованиями ситуации. Этот кризис создал огромный беспорядок, в котором для внимательного и умного инвестора открываются огромные возможности. Я убежден, что в настоящее время мы видим перед собой одну из самых больших за последние десятилетия инвестиционных возможностей, в том числе с точки зрения инвестиций в энергетику и энергетические компании.
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24 апреля 2020 года 14:34
Снижение ставки Банком России на 0,5% совпало с прогнозом экономистов и поддержало рубль - ИК "Фридом Финанс"
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.24 апреля 2020 года 13:59
ГК "ФИНАМ" считает акции Citigroup привлекательными для инвестиций после распродаж последних недель и рекомендует их покупать, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Citigroup имеет все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.24 апреля 2020 года 13:30
Более вероятным в ближайшее время выглядит умеренное укрепление рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке курс будет оставаться вблизи текущих уровней, но учитывая гибкую поддержку ЦБ, полагают аналитики банка. Утром... читать дальше
.24 апреля 2020 года 13:12
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.24 апреля 2020 года 12:47
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.24 апреля 2020 года 12:25
Основной интерес для рынка ОФЗ - возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу - Уралсиб
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.24 апреля 2020 года 12:22
Размещение новых бондов Магнита, возможно, пройдет даже ниже объявленной границы диапазона - "БКС Глобал Маркетс"
24 апреля (с 11:00 до 15:00 МСК) Магнит собирает заявки на 3-летние облигации серии 2P-2бо объемом RUB 10 млрд, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Учитывая более низкие рейтинги Магнита и чуть большую дюрацию, новый Магнит-2Р-02бо интересен ближе к верхней границе диапазона доходности -... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:01
Для банков РФ 2020 год, скорее всего, будет непростым, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что 2020 год, скорее всего, будет непростым для банков РФ, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды, говорится в обзоре компании. "Ожидаемые объемы потенциального резервирования очень... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:35
Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях - "БКС Глобал Маркетс"
Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Так, данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю вновь оказались негативными, и общее число новых... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:22
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,6 до $5,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК. При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики скорректировали модель оценки... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:15
Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь - "БКС Глобал Маркетс"
Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". СД Северстали рекомендовал дивиденды в размере RUB 27,35 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Решение по дивидендным выплатам... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:09
Аналитики "Атона" считают, что "ФосАгро" имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству, сообщается в обзоре. "Компания "ФосАгро" представила в целом сильные операционные результаты, предполагающие, что она имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству (умеренный... читать дальше
.24 апреля 2020 года 10:54
Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с... читать дальше
.24 апреля 2020 года 10:43
Решение Роснефти действовать согласно дивидендной политике позитивно с точки зрения восприятия - "Атон"
Решение "Роснефти" действовать согласно дивидендной политике является позитивным с точки зрения восприятия, говорится в обзоре "Атона". 23 апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18,07 руб. на акцию, отмечают аналитики "Атона". С учетом... читать дальше
.24 апреля 2020 года 10:36
Москва. 24 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне нефти, продолжающей корректироваться вверх после обвала в начале недели. читать дальше
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