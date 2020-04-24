Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь - "БКС Глобал Маркетс"

Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

СД Северстали рекомендовал дивиденды в размере RUB 27,35 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 5 июня. Дата закрытия реестра установлена на 11 мая.

"Размер дивидендов существенно превысил ожидания аналитиков инвесткомпании, а дивдоходность на закрытие четверга составила 3,1%, что позитивно для Северстали. Однако существует риск снижения дивидендов компании во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".