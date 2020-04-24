ФосАгро имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству - "Атон"

Аналитики "Атона" считают, что "ФосАгро" имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству, сообщается в обзоре.

"Компания "ФосАгро" представила в целом сильные операционные результаты, предполагающие, что она имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству (умеренный рост в 2020 и последующие годы). "ФосАгро" входит в число компаний, наименее пострадавших от карантинных ограничений, но говорить о том, что они ее совсем не затронули, тоже нельзя. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6,9x против 8,4x у мировых аналогов", - указывают специалисты "Атона".

"ФосАгро" опубликовала операционные результаты за 1К20. Общий объем производства удобрений составил 2547 тыс. тонн (+8,6% г/г), увеличившись в результате расширения производственных мощностей и роста эффективности. Продажи фосфорсодержащих удобрений составили 2087 тыс. тонн (+8,2% г/г), в то время как реализация азотных удобрений подскочила на 33%, поскольку компания перенаправила свои поставки на внутренний рынок. Компания отметила, что столкнулась с беспрецедентным вызовом, связанным с пандемией коронавируса, однако в целом рынок восстанавливался в 1К на фоне сезонных факторов и сокращения предложения удобрений в мире из-за антивирусных мер.