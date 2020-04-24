Рубль растет к бивалютной корзине на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Москва. 24 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне нефти, продолжающей корректироваться вверх после обвала в начале недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,65-74,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,74 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,25 руб./EUR1 (-37,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,41 копейки к уровню закрытия четверга, до 77,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 89,68 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне продолжающей восстанавливаться нефти. Участники рынка постепенно снижают активность перед заседанием ЦБ РФ. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты прогнозируют более скромный шаг - всего в 25 б.п.

Среди участников финансового рынка наблюдаются противоположная картина: из 31 участника опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 65% ждут снижения ключевой ставки до 5,75%, а 35% - до 5,50%.

Сейчас ключевая ставка составляет 6,0%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу, незадолго до начала "недели тишины", сообщила, что совет директоров может предметно рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки уже на ближайшем заседании. ЦБ изучит спектр различных экономических сценариев, оценит, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами целесообразно двигаться, сказала Набиуллина.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях, и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - пояснила глава Банка России. По ее словам, повышение ставки маловероятно, но все будет детально рассматриваться на заседании совета директоров.

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.

С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 2,63% - до $21,89 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,48% - до $16,91 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

В четверг июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности между США и Ираном.