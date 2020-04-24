Промсвязьбанк ждет доходность Russia`29 в диапазоне 3,0-3,1% годовых

Восстановление нефтяных цен и усиление спроса на риск ЕМ в четверг позитивно отразились на котировках российских евробондов, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При этом инвесторы игнорировали выход слабых данных по деловой активности в США, Европе и Японии. Композитный индекс PMI в США составил 27,4, что является историческим антирекордом. Доходность Russia`29 в четверг снизилась на 7 б.п. - до 3,03% годовых. "В пятницу и в ближайшую неделю ждем продолжения волатильных торгов, доходность Russia`29 ожидаем в диапазоне 3,0-3,1% годовых", - указывает в своем комментарии специалист банка.