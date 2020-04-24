Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"

Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $300 млн против притока $100 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.