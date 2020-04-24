Временной точкой притяжения для индекса Мосбиржи может стать уровень 2600 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Временной точкой притяжения для индекса Мосбиржи способен стать близкий значимый уровень 2600 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5-1%, в диапазоне 2575-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570, 2550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным изменением индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Временной точкой притяжения для указанного индекса способен стать близкий значимый уровень 2600 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

По мнению В. Манжоса, в середине пятницы некоторое влияние на локальный рынок акций могут оказать обнародование решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск) и последующие комментарии по этому поводу (15:00 мск). Среди ряда иностранных макроэкономических показателей стоит обратить внимание на мартовскую статистику по заказам на товары длительного пользования в США (15:30 мск). Кроме того, будет опубликовано финальное апрельское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск).