Рубль немного ослабнет в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в сложившихся обстоятельствах ожидают некоторого ослабления российской валюты в начале сессии пятницы, сообщается в комментарии банка.

Утром пятницы для рубля сложился противоречивый внешний фон, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. С одной стороны, национальной валюте продолжит оказывать поддержку ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 22 долларов за баррель. С другой, продажам в рубле будет способствовать рост доллара, как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам развивающихся стран.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого ослабления российской валюты в начале сессии. При этом пара доллар/рубль продолжит двигаться под сопротивлением, расположенным на отметке 75 рублей. В дальнейшем не исключаем ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, который выглядит слабо - сохраняются риски возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 20 долларов за баррель, - пишет Б. Зварич. - В результате к концу дня российская валюта может оказаться под давлением, в результате чего доллар предпримет попытку подъема выше 75 рублей. При этом сдерживать ослабление рубля будут продажи валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 апреля. Отметим, что предстоящее заседание ЦБ РФ вряд ли окажет существенное влияние на динамику рубля - снижение ставки уже заложено в котировках российской валюты".