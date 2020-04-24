Очередного падения нефти глубоко под отметку $20 за баррель исключать нельзя - "Алор Брокер"

Сильным сопротивлением для "черного золота" теперь выступает отметка 25 долларов за баррель, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Участников торгов поддерживают ожидания восстановления экономики после коронавируса, и трейдеры (нефтяные и фондовые) с радостью отыгрывают покупками любые позитивные сообщения с этого фронта.

Однако проблема переизбытка нефти и заполненности резервуаров никуда не делась, отмечает эксперт. Близится время экспирации по марке Brent. "Не исключено, что уже в ближайшие дни многие начнут закрывать длинные позиции по нефти, опасаясь "американского сценария", когда перед самой экспирацией WTI ушел к минус 40 долларам за баррель. Поэтому очередного падения нефти глубоко под отметку 20 долларов за баррель исключать нельзя", - предупреждает А. Антонов.