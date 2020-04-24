Рынок акций начнет пятницу с фиксации прибыли - "Алор Брокер"

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, все говорит о том, что в пятницу рынок акций откроется в легком "минусе": американский рынок закрылся в четверг около нуля, а утром фьючерсы на индексы США снижаются. К вечеру может сыграть свою негативную роль и фактор пятницы: желание зафиксировать прибыль, тем более у многих есть что фиксировать, будет нарастать.

Дальше, отмечает А. Антонов, следует ждать решения ЦБ по ставке. Если регулятор примет решение снизить показатель на 0,5 п.п., как этого ожидают большинство участников рынка, это станет позитивным сигналом для отечественных акций, поскольку будет стимулировать перетока капитала с долгового рынка на рынок акций.