Утренние прогнозы: вероятны умеренные изменения

На утро пятницы у аналитиков нет единого мнения о начале фондовых торгов на рынке РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит о том, что в пятницу рынок акций откроется в легком "минусе": американский рынок закрылся в четверг около нуля, а утром фьючерсы на индексы США снижаются. К вечеру может сыграть свою негативную роль и фактор пятницы: желание зафиксировать прибыль, тем более у многих есть что фиксировать, будет нарастать. Дальше следует ждать решения ЦБ по ставке. Если регулятор примет решение снизить показатель на 0,5 п.п., как этого ожидают большинство участников рынка, это станет позитивным сигналом для отечественных акций, поскольку будет стимулировать перетока капитала с долгового рынка на рынок акций".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5-1%, в диапазоне 2575-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570, 2550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным изменением индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Временной точкой притяжения для указанного индекса способен стать близкий значимый уровень 2600 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Сегодня индекс Мосбиржи на фоне невыразительной динамики внешних рынков, несмотря на стабилизацию цен на нефть, может отступить от текущих уровней, но удержится в диапазоне 2550-2600 пунктов. Влияние на рыночный сантимент окажет заседание Банка России, на котором регулятор способен прибегнуть к снижению процентной ставки, по нашему мнению, вероятным сценарием может стать снижение на 0,5 п.п."

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением из-за ухудшения общемирового "аппетита" к риску, поэтому можно ожидать их умеренного снижения в первой половине сессии".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация для российского рынка складывается слабо позитивно. Индексы Азии снижаются, но нефть продолжает восстанавливать свои позиции. В какой-то мере ориентиром может служить рынок Австралии, где энергетический сектор смог вытащить весь рынок в "плюс". Поэтому ждём небольшого роста или консолидации российского рынка в начале дня".