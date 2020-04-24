24 апреля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятны умеренные изменения
На утро пятницы у аналитиков нет единого мнения о начале фондовых торгов на рынке РФ.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит о том, что в пятницу рынок акций откроется в легком "минусе": американский рынок закрылся в четверг около нуля, а утром фьючерсы на индексы США снижаются. К вечеру может сыграть свою негативную роль и фактор пятницы: желание зафиксировать прибыль, тем более у многих есть что фиксировать, будет нарастать. Дальше следует ждать решения ЦБ по ставке. Если регулятор примет решение снизить показатель на 0,5 п.п., как этого ожидают большинство участников рынка, это станет позитивным сигналом для отечественных акций, поскольку будет стимулировать перетока капитала с долгового рынка на рынок акций".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5-1%, в диапазоне 2575-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2570, 2550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным изменением индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Временной точкой притяжения для указанного индекса способен стать близкий значимый уровень 2600 пунктов".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Сегодня индекс Мосбиржи на фоне невыразительной динамики внешних рынков, несмотря на стабилизацию цен на нефть, может отступить от текущих уровней, но удержится в диапазоне 2550-2600 пунктов. Влияние на рыночный сантимент окажет заседание Банка России, на котором регулятор способен прибегнуть к снижению процентной ставки, по нашему мнению, вероятным сценарием может стать снижение на 0,5 п.п."
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением из-за ухудшения общемирового "аппетита" к риску, поэтому можно ожидать их умеренного снижения в первой половине сессии".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешняя ситуация для российского рынка складывается слабо позитивно. Индексы Азии снижаются, но нефть продолжает восстанавливать свои позиции. В какой-то мере ориентиром может служить рынок Австралии, где энергетический сектор смог вытащить весь рынок в "плюс". Поэтому ждём небольшого роста или консолидации российского рынка в начале дня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 апреля 2020 года 14:34
Решение Банка России о снижении ставки на 0,5% совпало с прогнозом экономистов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Без снижения ставки, на мой взгляд, рубль стал бы резко слабеть. После снижения ставки на денежном рынке деньги также подешевели примерно на 0,5 п.п. То, что решение далось... читать дальше
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24 апреля 2020 года 13:59
ГК "ФИНАМ" считает акции Citigroup привлекательными для инвестиций после распродаж последних недель и рекомендует их покупать, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.
"Citigroup имеет все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
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24 апреля 2020 года 13:30
Более вероятным в ближайшее время выглядит умеренное укрепление рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке курс будет оставаться вблизи текущих уровней, но учитывая гибкую поддержку ЦБ, полагают аналитики банка.
Утром... читать дальше
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24 апреля 2020 года 13:12
29 апреля на Московской бирже состоится сбор заявок на государственные облигации Белоруссии (-/В/В) серии 07 объемом 10 млрд руб., срок обращения бумаг составит пять лет, отмечается в комментарии ITI Capital. "Организаторы выпуска ориентируют на доходность, не превышающую 300 б.п. к бескупонной... читать дальше
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24 апреля 2020 года 12:47
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Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о... читать дальше
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24 апреля 2020 года 12:25
Основной интерес для рынка ОФЗ представляют возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу, сообщается в обзоре Уралсиба.
Несомненно, что в пятницу в центре внимания российского рынка будет заседание совета директоров ЦБ, на котором, как ожидается, будет снижена... читать дальше
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24 апреля 2020 года 12:22
24 апреля (с 11:00 до 15:00 МСК) Магнит собирает заявки на 3-летние облигации серии 2P-2бо объемом RUB 10 млрд, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Учитывая более низкие рейтинги Магнита и чуть большую дюрацию, новый Магнит-2Р-02бо интересен ближе к верхней границе диапазона доходности -... читать дальше
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24 апреля 2020 года 12:01
Аналитики "Атона" полагают, что 2020 год, скорее всего, будет непростым для банков РФ, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды, говорится в обзоре компании.
"Ожидаемые объемы потенциального резервирования очень... читать дальше
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24 апреля 2020 года 11:57
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и... читать дальше
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24 апреля 2020 года 11:35
Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Так, данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю вновь оказались негативными, и общее число новых... читать дальше
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24 апреля 2020 года 11:22
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,6 до $5,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.
Аналитики скорректировали модель оценки... читать дальше
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24 апреля 2020 года 11:15
Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
СД Северстали рекомендовал дивиденды в размере RUB 27,35 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Решение по дивидендным выплатам... читать дальше
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24 апреля 2020 года 11:09
Аналитики "Атона" считают, что "ФосАгро" имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству, сообщается в обзоре.
"Компания "ФосАгро" представила в целом сильные операционные результаты, предполагающие, что она имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству (умеренный... читать дальше
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24 апреля 2020 года 10:54
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
Совокупный чистый отток капитала с... читать дальше
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24 апреля 2020 года 10:43
Решение "Роснефти" действовать согласно дивидендной политике является позитивным с точки зрения восприятия, говорится в обзоре "Атона".
23 апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18,07 руб. на акцию, отмечают аналитики "Атона". С учетом... читать дальше
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