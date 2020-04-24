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24 апреля 2020 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном снижении ключевой ставки, полагают аналитики.

Участники российского финансового рынка разделились в прогнозах относительно величины снижения ставки ЦБ: часть считает, что ставка будет снижена всего на 25 базисных пунктов (до 5,75% годовых), в то время как другая часть полагает, что Банк России будет более решительным и снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых).

Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг, растеряв утренний рост на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD).

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием. ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн. Эксперты ожидали большего падения числа заявок - до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном снижаются на фоне сообщений о провале клинических испытаний препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного Gilead Sciences. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,84%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:24 мск снизился на 0,73%, гонконгский Hang Seng - на 0,51%. Южнокорейский KOSPI к 08:20 мск потерял 1,25%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:21 мск поднялся на 0,55%.

Вместе с тем нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК составила $21,52 за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,18% - до $16,86 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки. Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,265 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 апреля вырос на 0,34% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,36%, поднявшись до 673,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (+1,64%), "МТС-001P-10" (+1,07%) и "РЖД-23" (+0,94%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,3%), "Газпром БО-23" (-0,23%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило облигации серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей. РЖД 16 апреля собирали заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 7,55% годовых.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2018 года.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 52,15% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_241R на 1 млрд 42,919 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 33,58% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-248R номинальным объемом 1 млрд рублей на 335,818 млн рублей. Оба выпуска будут погашены в апреле 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона выпуска 241R установлена на уровне 0,9464% годовых, ставка серии 248R - на уровне 0,9495% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,35 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Предусмотрена 5-летняя оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 29 апреля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 апреля планирует собирать заявки на 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 6,9-7,0% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,02-7,12% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Дата техразмещения будет определена позднее.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 28-го купона облигаций серии А24 в размере 6,3% годовых, а также 28-го купона серии А26 в размере 0,05% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 6,1% годовых. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Все выпуски имеют амортизационную структуру погашения.

Росбанк (MOEX: ROSB) в рамках оферты выкупил 1 млн 940,446 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 38,8% выпуска. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет размещены в октябре 2013 года по ставке 8,4% годовых. Ставка текущего купона - 6,75% годовых.

Технический дефолт АО "Открытие холдинг" по выплате 6-го купона биржевых облигаций серии БО-04 стал реальным. Эмитент 9 апреля не исполнил обязательство по выплате купона на сумму 22 млрд 513,2 млн рублей. Причиной дефолта стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме", поясняется в сообщении компании. 6-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период шестого купона начался 13 апреля 2017 года и закончился 12 октября 2017 года; второй расчетный период шестого купона начался 12 октября 2017 года и закончился 9 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде - 11,75% годовых. Процентная ставка во втором расчетном периоде - 12,70% годовых. Компания 14 апреля также допустила техдефолт по данному выпуску, не исполнив в срок обязательства по досрочному выкупу облигаций на сумму 6,999 млрд рублей. Оферта должны была быть исполнена 13 апреля. Причиной неисполнения также стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Выпуск БО-04 объемом 60 млрд рублей был размещен в октябре 2014 года по ставке 13% годовых с погашением в сентябре 2027 года. Ранее эмитент неоднократно переносил выплаты по купонам и исполнение оферт по этому и другим выпускам в обращении.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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