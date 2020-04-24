Brent торгуется у $22,5 за баррель

Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу в основном снижаются. Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели.

Фондовые индексы США не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в четверг, растеряв утренний рост на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD).

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

Торги акциями Gilead на бирже Nasdaq были ненадолго приостановлены после резкого падения бумаг на новостях о провале испытаний. Цена бумаг компании снизилась более чем на 4% по итогам дня, до $77,78. На прошлой неделе акции Gilead взлетели почти до $84 на фоне надежд на препарат remdesivir, в результате чего рыночная стоимость компании составила около $100 млрд.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 4,427 млн.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 5,237 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 5,245 млн. Эксперты ожидали большего падения числа заявок - до 4,2 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Как отмечает The Wall Street Journal, общее число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала приостановки работы предприятий из-за коронавируса в середине марте, превысило 26 млн. Менее чем за два месяца вспышка заболевания привела к сокращению 23 млн рабочих мест, созданных после рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

Тем временем продажи новых домов в США в марте упали на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения оказались самыми значительными с июля 2013 года, при этом мартовский показатель продаж является минимальным с мая 2019 года.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи новых домов сократились на 4,6% - до 741 тыс. (ранее говорилось о снижении на 4,4% - до 765 тыс.). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя с ранее объявленного февральского уровня на 15% - до 645 тыс., сообщает Trading Economics.

Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала в поддержку пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями более чем на $480 млрд, сообщают американские СМИ.

В общей сложности законопроект распределяет около $484 млрд. Из них $310 млрд направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи малым предприятиям во время коронавируса. Кроме того, законопроект предусматривает $75 млрд для больниц и поставщиков медицинских услуг и $25 млрд на расширение программы тестирования на COVID-19.

Сенат поддержал этот законопроект во вторник, позднее его передадут на подписание президенту США Дональду Трампу, который ранее выступал в его поддержку.

США со значительным отрывом занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса. Так, заразились коронавирусом в США не менее 866 тыс. человек, умерли более 48,5 тыс. человек.

Акции Blackstone Group Inc. подорожали по итогам торгов в четверг на 4,5%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года, списав часть стоимости инвестиционного портфеля из-за падения мировых рынков в связи с пандемией COVID-19.

Цена бумаг Union Pacific (SPB: UNP) Corp. выросла на 3,5%. Американская железнодорожная компания увеличила прибыль и сократила выручку в первом квартале 2020 года, при этом оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. прибавили в цене 2,1%. Американская фармацевтическая компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в первом квартале, а ее годовой прогноз в целом соответствовал ожиданиям аналитиков.

Капитализация оператора казино Las Vegas Sands (SPB: LVS) Corp. подскочила на 12% на фоне повышения рейтинга и целевой цены акций компании аналитиками J.P. Morgan и Deutsche Bank. Компания зафиксировала падение выручки на 51% в первом квартале 2020 года в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.

В то же время акции Target Corp. подешевели на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сообщила, что увеличила сопоставимые продажи с начала апреля более чем на 5% в годовом выражении благодаря почти четырехкратному росту онлайн-продаж, который компенсировал падение продаж в физических магазинах. Однако Target по-прежнему ожидает, что на ее прибыльность негативно повлияют такие факторы, как сдвиг спроса в пользу товаров с более низкой маржинальностью, списания товарно-материальных запасов и инвестиции в заработные платы и пособия.

Котировки акций конкурирующей Walmart (SPB: WMT) Inc. снизились на 2,3%.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) опустилась на 4,5%, поскольку американский производитель шоколада сообщил о падении чистой и скорректированной прибыли в первом квартале текущего года и слабом росте выручки. При этом результаты не оправдали ожиданий аналитиков.

Акции Domino's Pizza Inc. потеряли в цене 3,7%. Сеть пиццерий отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в первом квартале, но сопоставимые продажи в США оказались хуже прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 39,44 пункта (0,17%) - до 23515,26 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 1,51 пункта (0,05%), составив 2797,80 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,63 пункта (0,01%) - до 8494,75 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются на фоне сообщений о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:18 мск опустился на 1,17%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group дешевеют на 1,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,5%. Стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:24 мск снизился на 0,73%, гонконгский Hang Seng - на 0,51%.

Котировки нефтяной CNOOC повышаются на 1,1% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings растет на 0,6%, HSBC Holdings - на 0,5%.

В то же время производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical теряет в цене 1,7%.

Южнокорейский KOSPI к 08:20 мск потерял 1,25%.

Акции автопроизводителя Kia Motors дешевеют на 3,1%. Чистая прибыль компании в первом квартале упала на 59%, до 265,97 млрд южнокорейских вон ($215,6 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Kia Motors отметили падение продаж на мировых рынках, особенно в Китае, на фоне пандемии коронавируса. Компания предупредила, что во втором квартале показатели могут ухудшиться.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:21 мск поднялся на 0,55%.

Капитализация горнодобывающей BHP увеличилась на 1,9%, Rio Tinto - на 1,4%.

Газета The Financial Times сообщила со ссылкой на черновой документ, случайно опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что проведенные в Китае клинические исследования противовирусного препарата remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Кроме того, у препарата выявили серьезные побочные эффекты, из-за которых несколько испытуемых были вынуждены прекратить прием.

ВОЗ заявила, что документ был опубликован на сайте организации по ошибке и затем удален. Gilead сообщила, что результаты клинических испытаний не являются окончательными, отметив "некорректность характеристик исследования", которые содержатся в публикации.

"Инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг COVID-19 после неудачи клинических испытаний препарата от вируса. Тем временем США приняли новые стимулирующие меры, а цены на нефть продолжают постепенно расти", - отмечают аналитики ING Пракаша Сакпала и Николаса Мапа, которых цитирует Associated Press.

Накануне цена на июньский фьючерс WTI подскочила почти на 20%, контракт Brent на июнь прибавил в цене около 5%.

Между тем рост потребительских цен в Японии в марте остался на уровне 0,4% в годовом выражении, как и в феврале, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это минимальный уровень с октября 2019 года.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии) в феврале составил 0,4% в годовом выражении по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.

С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК составляет $22,53 за баррель, что на 5,6% ($1,2) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 7,8% ($1,28) - до $17,78 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Китайская экономика восстанавливается, однако накопленные КНР запасы, составляющие около 1,3 млрд баррелей, будут сдерживать импорт, пишет агентство Bloomberg.

Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

В четверг июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности межу США и Ираном.