Большинство возможностей удачно купить акции РФ еще впереди - "Ренессанс Капитал"

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Большинство возможностей удачно купить акции РФ еще впереди, считает глава направления по работе с частными клиентами и глава институциональной дистрибуции инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" в России и СНГ Григорий Седов.

"Мы точно еще не упустили все возможности. Вероятно, многие из них еще впереди", - сказал Седов журналистам в ходе онлайн-брифинга.

По словам главы направления по работе с частными клиентами ИК, плавное восстановление экономики позволит инвесторам выбрать наиболее подходящий момент для того, чтобы зайти на рынок. Как рекомендует эксперт, в текущих условиях лучше всего делать это постепенно, "подбирая" наиболее привлекательные на данный момент бумаги.

"Инвесторы могут сохранять спокойствие, так как постепенное восстановление означает, что не будет такого, что поезд сразу уйдет и можно не успеть вскочить даже в последний вагон. То есть надо сохранить себе какое-то количество нервов, чтобы в тот момент, когда произойдет стабилизация и будет какой-то всеобщий консенсус по дальнейшему движению, начать формировать портфель. Времени для тщательного выбора еще достаточно", - сказал Седов.

Эксперт рекомендует инвесторам сохранять спокойствие и не спешить покупать бумаги, даже если их котировки находятся на исторических минимумах. В последнее время можно было не раз убедиться в том, что и антирекорды могут быть побиты. "На мой взгляд, мы должны пройти острую фазу. Как мне кажется, именно такой стадии рынок пока не достиг", - добавил он.

Как отметил эксперт, покупая акции, не стоит пытаться поймать лучшую цену, лучше соблюдать осторожность.

"Не стоит пытаться поймать лучшую цену, вместо нее вам в руку может прилететь падающий нож. На "медвежьем" рынке при ставке на долгосрочное восстановление лучше заходить в активы частями на 20-25% имеющейся ликвидности. И, конечно, быть крайне аккуратным с заемным финансированием. Мы находимся в центре идеального шторма, если вести себя правильно, можно обеспечить себе относительную безопасность", - сказал Седов.

"Если покупаешь что-то ненужное, значит, потом придется продать то, что тебе действительно нужно", - напомнил эксперт слова Уоррена Баффета.