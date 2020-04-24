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24 апреля 2020 года 09:28
Большинство возможностей удачно купить акции РФ еще впереди - "Ренессанс Капитал"
(повтор) Большинство возможностей удачно купить акции РФ еще впереди, считает глава направления по работе с частными клиентами и глава институциональной дистрибуции инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" в России и СНГ Григорий Седов. "Мы точно еще не упустили все возможности. Вероятно, многие из них еще впереди", - сказал Седов журналистам в ходе онлайн-брифинга. По словам главы направления по работе с частными клиентами ИК, плавное восстановление экономики позволит инвесторам выбрать наиболее подходящий момент для того, чтобы зайти на рынок. Как рекомендует эксперт, в текущих условиях лучше всего делать это постепенно, "подбирая" наиболее привлекательные на данный момент бумаги. "Инвесторы могут сохранять спокойствие, так как постепенное восстановление означает, что не будет такого, что поезд сразу уйдет и можно не успеть вскочить даже в последний вагон. То есть надо сохранить себе какое-то количество нервов, чтобы в тот момент, когда произойдет стабилизация и будет какой-то всеобщий консенсус по дальнейшему движению, начать формировать портфель. Времени для тщательного выбора еще достаточно", - сказал Седов. Эксперт рекомендует инвесторам сохранять спокойствие и не спешить покупать бумаги, даже если их котировки находятся на исторических минимумах. В последнее время можно было не раз убедиться в том, что и антирекорды могут быть побиты. "На мой взгляд, мы должны пройти острую фазу. Как мне кажется, именно такой стадии рынок пока не достиг", - добавил он. Как отметил эксперт, покупая акции, не стоит пытаться поймать лучшую цену, лучше соблюдать осторожность. "Не стоит пытаться поймать лучшую цену, вместо нее вам в руку может прилететь падающий нож. На "медвежьем" рынке при ставке на долгосрочное восстановление лучше заходить в активы частями на 20-25% имеющейся ликвидности. И, конечно, быть крайне аккуратным с заемным финансированием. Мы находимся в центре идеального шторма, если вести себя правильно, можно обеспечить себе относительную безопасность", - сказал Седов. "Если покупаешь что-то ненужное, значит, потом придется продать то, что тебе действительно нужно", - напомнил эксперт слова Уоррена Баффета.
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24 апреля 2020 года 14:34
Снижение ставки Банком России на 0,5% совпало с прогнозом экономистов и поддержало рубль - ИК "Фридом Финанс"
Решение Банка России о снижении ставки на 0,5% совпало с прогнозом экономистов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Без снижения ставки, на мой взгляд, рубль стал бы резко слабеть. После снижения ставки на денежном рынке деньги также подешевели примерно на 0,5 п.п. То, что решение далось... читать дальше
.24 апреля 2020 года 13:59
ГК "ФИНАМ" считает акции Citigroup привлекательными для инвестиций после распродаж последних недель и рекомендует их покупать, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Citigroup имеет все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.24 апреля 2020 года 13:30
Более вероятным в ближайшее время выглядит умеренное укрепление рубля, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Без существенного улучшения ситуации на нефтяном рынке курс будет оставаться вблизи текущих уровней, но учитывая гибкую поддержку ЦБ, полагают аналитики банка. Утром... читать дальше
.24 апреля 2020 года 13:12
29 апреля на Московской бирже состоится сбор заявок на государственные облигации Белоруссии (-/В/В) серии 07 объемом 10 млрд руб., срок обращения бумаг составит пять лет, отмечается в комментарии ITI Capital. "Организаторы выпуска ориентируют на доходность, не превышающую 300 б.п. к бескупонной... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:47
Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают умеренно восстанавливать часть позиций, потерянных в начале недели, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются вблизи отметки $22/bbl, WTI - $17/bbl. Поддержку котировкам оказывают многочисленные сообщения о... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:25
Основной интерес для рынка ОФЗ - возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу - Уралсиб
Основной интерес для рынка ОФЗ представляют возможные ориентиры по движению ставки ЦБ РФ на среднесрочную перспективу, сообщается в обзоре Уралсиба. Несомненно, что в пятницу в центре внимания российского рынка будет заседание совета директоров ЦБ, на котором, как ожидается, будет снижена... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:22
Размещение новых бондов Магнита, возможно, пройдет даже ниже объявленной границы диапазона - "БКС Глобал Маркетс"
24 апреля (с 11:00 до 15:00 МСК) Магнит собирает заявки на 3-летние облигации серии 2P-2бо объемом RUB 10 млрд, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Учитывая более низкие рейтинги Магнита и чуть большую дюрацию, новый Магнит-2Р-02бо интересен ближе к верхней границе диапазона доходности -... читать дальше
.24 апреля 2020 года 12:01
Для банков РФ 2020 год, скорее всего, будет непростым, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что 2020 год, скорее всего, будет непростым для банков РФ, уровень прибыли на акцию может снизиться минимум на 30-70% г/г, соответственно, могут быть существенно урезаны дивиденды, говорится в обзоре компании. "Ожидаемые объемы потенциального резервирования очень... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:57
После обвала цен на нефть в начале марта нефтяные рынки на этой неделе снова переместились в резкий фокус, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Мы все еще видим возможности для достижения пика запасов позднее во втором/третьем квартале и... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:35
Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях - "БКС Глобал Маркетс"
Двухдневный отскок рынков в преддверии выходных может вынудить инвесторов сосредоточиться на реальных показателях, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Так, данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю вновь оказались негативными, и общее число новых... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:22
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,6 до $5,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК. При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики скорректировали модель оценки... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:15
Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь - "БКС Глобал Маркетс"
Существует риск снижения дивидендов Северстали во II квартале 2020г из-за вероятного падения внутренних цен на сталь, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". СД Северстали рекомендовал дивиденды в размере RUB 27,35 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Решение по дивидендным выплатам... читать дальше
.24 апреля 2020 года 11:09
Аналитики "Атона" считают, что "ФосАгро" имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству, сообщается в обзоре. "Компания "ФосАгро" представила в целом сильные операционные результаты, предполагающие, что она имеет все шансы выполнить свой годовой прогноз по производству (умеренный... читать дальше
.24 апреля 2020 года 10:54
Отток капитала из EM возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Отток капитала с развивающихся рынков (EM) с 16 по 22 апреля 2020 года возобновился после некоторой стабилизации в начале апреля, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с... читать дальше
.24 апреля 2020 года 10:43
Решение Роснефти действовать согласно дивидендной политике позитивно с точки зрения восприятия - "Атон"
Решение "Роснефти" действовать согласно дивидендной политике является позитивным с точки зрения восприятия, говорится в обзоре "Атона". 23 апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 в размере 18,07 руб. на акцию, отмечают аналитики "Атона". С учетом... читать дальше
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